В Москве приготовление плова закончилось мощным взрывом с выбитыми стёклами

В Москве жителей пятиэтажки в Северном Измайлово напугал сильный взрыв и выбитые стёкла в одной из квартир. Оказалось, что кто-то из жильцов решил приготовить плов в "афганском" казане — и крышка от него вылетела в окно, пишет SHOT.

Как уточняет телеграм-канал, сообщение о случившемся от очевидцев поступило в экстренные службы в воскресенье, 22 октября, около 21:00. Приехавшие на место спасатели пожара не зафиксировали. В квартире, где выбило стёкла, находились трое мужчин. Они рассказали, что, когда готовили, забыли закрепить крышку казана — и под давлением она улетела. В итоге никто не пострадал, а "кулинаров" доставили в отдел полиции.