Минздрав и ВОЗ проведут совместные мероприятия в России

Министерство здравоохранения России и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проведут совместные мероприятия в РФ. Соответствующая договорённость была достигнута на встрече главы Минздрава Михаила Мурашко с генеральным директором ВОЗ Тедросом Аданомом Гебреисусом, которая состоялась в понедельник.

"По ВОЗ <…> мы договорились о совместных мероприятиях на территории Российской Федерации", — сообщил Мурашко журналистам.

Министр добавил, что на переговорах обсуждалось вхождение сотрудничающих со всемирной организацией специалистов из России в некоторые комитеты, а также совместное проведение ряда мероприятий. Встреча Мурашко и Гебреисуса состоялась в рамках международной конференции, посвящённой 45-й годовщине принятия Алма-Атинской декларации и пятой годовщине принятия Астанинской декларации по первичной медико-санитарной помощи.