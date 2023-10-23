Регион

Уведомления отключены

23 октября, 11:25

Минздрав и ВОЗ проведут совместные мероприятия в России

Министр Мурашко: Минздрав и ВОЗ договорились о совместных мероприятиях в России

Министерство здравоохранения России и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проведут совместные мероприятия в РФ. Соответствующая договорённость была достигнута на встрече главы Минздрава Михаила Мурашко с генеральным директором ВОЗ Тедросом Аданомом Гебреисусом, которая состоялась в понедельник.

"По ВОЗ <…> мы договорились о совместных мероприятиях на территории Российской Федерации", — сообщил Мурашко журналистам.

Министр добавил, что на переговорах обсуждалось вхождение сотрудничающих со всемирной организацией специалистов из России в некоторые комитеты, а также совместное проведение ряда мероприятий. Встреча Мурашко и Гебреисуса состоялась в рамках международной конференции, посвящённой 45-й годовщине принятия Алма-Атинской декларации и пятой годовщине принятия Астанинской декларации по первичной медико-санитарной помощи.

Академик Гинцбург: Вакцина "Спутник V" перестала защищать от ковида

Академик Гинцбург: Вакцина "Спутник V" перестала защищать от ковида

Ранее Мурашко сообщил, что в 2024 году у всех россиян появятся цифровые медицинские профили. Глава Минздрава РФ пояснил, что в настоящее время стоит задача создать единую систему персонифицированного учёта. Сначала её внедрят в 14 пилотных регионах, а после расширят по всей стране.

Обложка ©

ТАСС / Алексей Зотов

Никита Никонов
  • Новости
  • Михаил Мурашко
  • Минздрав РФ
  • воз
  • Политика
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров