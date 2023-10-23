В Москве арестовали известного бойца MMA за видео с оправданием терроризма

В ходе судебного заседания 31-летний Якубов заявил, что он "не преступник, а спортсмен". Свою вину мужчина признавать отказался. Срок ареста установлен до 11 декабря.

Как ранее писал Лайф, дело против Якубова завели из-за ролика в соцсетях с высказываниями террориста Шамиля Басаева, стоявшего за захватом школы в Беслане и взрывами жилых домов в Москве. После публикации спортсмен почти сразу же удалил видео. Известно, что перед задержанием боец был на турнире UFC 294 в Абу-Даби. Якубов был объявлен в федеральный розыск, а накануне его задержали. Ему грозит до семи лет колонии.