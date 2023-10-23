Регион

Уведомления отключены

23 октября, 12:32

В Москве арестовали известного бойца MMA за видео с оправданием терроризма

Суд в Москве арестовал бойца ММА Якубова, обвиняемого в оправдании терроризма

Известного бойца поп-MMA Ильяса Якубова, которого накануне задержали по обвинению в публичном оправдании терроризма, отправили в СИЗО. Такое решение вынес Чертановский районный суд Москвы.

Суд в Москве арестовал бойца ММА Якубова, обвиняемого в оправдании терроризма. Видео © LIFE

В ходе судебного заседания 31-летний Якубов заявил, что он "не преступник, а спортсмен". Свою вину мужчина признавать отказался. Срок ареста установлен до 11 декабря.

Как ранее писал Лайф, дело против Якубова завели из-за ролика в соцсетях с высказываниями террориста Шамиля Басаева, стоявшего за захватом школы в Беслане и взрывами жилых домов в Москве. После публикации спортсмен почти сразу же удалил видео. Известно, что перед задержанием боец был на турнире UFC 294 в Абу-Даби. Якубов был объявлен в федеральный розыск, а накануне его задержали. Ему грозит до семи лет колонии.

Суд приговорил журналиста Гаджиева к 17 годам колонии за финансирование терроризма

Суд приговорил журналиста Гаджиева к 17 годам колонии за финансирование терроризма

Обложка ©

Кадр из видео LIFE

Наталья Исакова
  • Новости
  • Единоборства Бокс/MMA/UFC
  • Происшествия
  • Спорт
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров