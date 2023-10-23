В небе над Ростовом-на-Дону сработала ПВО

В небе над Ростовом-на-Дону сработали средства противовоздушной обороны (ПВО), жертв и разрушений нет. Об этом заявил губернатор области Василий Голубев.

ПВО работает в небе над Ростовом-на-Дону. Видео © Telegram / SHOT

"Подразделения противовоздушной обороны в 14:59 успешно отработали по воздушным целям. Дальнобойная система ПВО, находящаяся в Ростовской области, выполняет задачи в зоне СВО (специальной военной операции. — Прим. Лайфа) по уничтожению воздушных целей — немедленно по их обнаружению", — написал он в телеграм-канале.

Глава Ростовской области подчеркнул, что цели могут обнаружить в любой момент, и работа ПВО при необходимости продолжится. SHOT опубликовал видео следов в небе после работы ПВО. По данным телеграм-канала, сбиты две воздушных цели.