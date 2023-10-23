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23 октября, 12:36

В небе над Ростовом-на-Дону сработала ПВО

Губернатор Голубев: В Ростовской области сработали средства ПВО, жертв нет

В небе над Ростовом-на-Дону сработали средства противовоздушной обороны (ПВО), жертв и разрушений нет. Об этом заявил губернатор области Василий Голубев.

ПВО работает в небе над Ростовом-на-Дону. Видео © Telegram / SHOT

"Подразделения противовоздушной обороны в 14:59 успешно отработали по воздушным целям. Дальнобойная система ПВО, находящаяся в Ростовской области, выполняет задачи в зоне СВО (специальной военной операции. — Прим. Лайфа) по уничтожению воздушных целей — немедленно по их обнаружению", — написал он в телеграм-канале.

Глава Ростовской области подчеркнул, что цели могут обнаружить в любой момент, и работа ПВО при необходимости продолжится. SHOT опубликовал видео следов в небе после работы ПВО. По данным телеграм-канала, сбиты две воздушных цели.

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21 октября в Ростовской области тоже сработала ПВО. Тогда Голубев сообщил, что российские средства противовоздушной обороны сбили воздушную цель, и поблагодарил военных за работу.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Никита Осипов
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