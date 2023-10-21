В Ростовской области сработала ПВО
Губернатор Голубев: В Ростовской области Средства ПВО сбили воздушную цель
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили воздушную цель в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.
След в небе после уничтожения воздушной цели в Ростовской области. Видео Telegram / "161.RU | Новости Ростова"
"Сегодня в 14:10 снова сработали средства ПВО, прикрывающие Ростовскую область. Воздушная цель в результате уничтожена", — написал Голубев в своём телеграм-канале.
Глава региона поблагодарил военных за работу. Как пишет телеграм-канал SHOT, о громком звуке взрыва сообщили жители СНТ "Защитник". О пострадавших не сообщалось. Последствия на земле уточняются.
Накануне Лайф сообщал, что российские средства ПВО за сутки сбили семь украинских МиГ-29. Отмечалось, что за прошедшую неделю уничтожено 12 самолётов противника, из них десять МиГ-29 и два штурмовика Су-25, а также два вертолёта Ми-8. Кроме того, сегодня в Минобороны сообщили, что средства ПВО в течение последних суток сбили два самолёта МиГ-29, самолёт Су-24 и вертолёт Ми-8 украинских воздушных сил.
ТАСС / Николай Гынгазов