В Ростовской области сработала ПВО

Накануне Лайф сообщал, что российские средства ПВО за сутки сбили семь украинских МиГ-29. Отмечалось, что за прошедшую неделю уничтожено 12 самолётов противника, из них десять МиГ-29 и два штурмовика Су-25, а также два вертолёта Ми-8. Кроме того, сегодня в Минобороны сообщили, что средства ПВО в течение последних суток сбили два самолёта МиГ-29, самолёт Су-24 и вертолёт Ми-8 украинских воздушных сил.