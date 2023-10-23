Раскрыты данные о секретном шестом управлении СБУ
WP: В СБУ создали шестое управление для сотрудничества с британской MI6
В структуре Службы безопасности Украины (СБУ) создали шестое управление для сотрудничества с британской разведкой MI6. Об этом сообщает американская газета The Washington Post, напоминая о пятом управлении СБУ, которое во взаимодействии с ЦРУ принимает "активные меры против России".
"Чтобы отвечать на угрозы безопасности, ЦРУ работало с СБУ для создания полностью нового управления <…> которое могло бы сфокусироваться на так называемых операциях по активным мерам против России и было бы изолировано от других подразделений СБУ. Новое подразделение было прозаически названо пятым управлением", — говорится в статье WP.
По данным журналистов, после этого появилось шестое управление для сотрудничества с MI6.
Ранее экс-председатель Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко рассказал о подразделении спецслужбы, которое занимается убийствами. По его словам, с этим связано пятое управление контрразведки в составе управления, которое было создано в 2015 году, то есть после воссоединения Крыма с Россией и провозглашения независимости Донецкой и Луганской народных республик. Наливайченко отметил: тогда руководство Украины решило, что "просто сажать в тюрьму коллаборантов неэффективно".