Раскрыты данные о секретном шестом управлении СБУ

В структуре Службы безопасности Украины (СБУ) создали шестое управление для сотрудничества с британской разведкой MI6. Об этом сообщает американская газета The Washington Post, напоминая о пятом управлении СБУ, которое во взаимодействии с ЦРУ принимает "активные меры против России".

"Чтобы отвечать на угрозы безопасности, ЦРУ работало с СБУ для создания полностью нового управления <…> которое могло бы сфокусироваться на так называемых операциях по активным мерам против России и было бы изолировано от других подразделений СБУ. Новое подразделение было прозаически названо пятым управлением", — говорится в статье WP.

По данным журналистов, после этого появилось шестое управление для сотрудничества с MI6.