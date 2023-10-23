Автомобилистам рассказали, сколько времени займёт изготовление квадратных номеров

"Теперь их будут использовать для экзотики. А фирм, которые могут производить такие номера, много, с этим проблем нет. Приходишь с техпаспортом, показываешь, что это твоя машина, тебе очень быстро изготавливают номер. День-два — и готово", — сказал эксперт в беседе с НСН.