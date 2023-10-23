Автомобилистам рассказали, сколько времени займёт изготовление квадратных номеров
Эксперт Ольшанский: Срок изготовления квадратного номера составляет один-два дня
Срок изготовления квадратного госномера составляет один-два дня. Об этом рассказал вице-президент "Движения автомобилистов России" Леонид Ольшанский.
"Теперь их будут использовать для экзотики. А фирм, которые могут производить такие номера, много, с этим проблем нет. Приходишь с техпаспортом, показываешь, что это твоя машина, тебе очень быстро изготавливают номер. День-два — и готово", — сказал эксперт в беседе с НСН.
Ольшанский убеждён, что никаких трудностей с изготовлением нестандартных номеров теперь не будет. Конечно, раньше владельцам праворульных японских или американских автомобилей приходилось сталкиваться с проблемами, однако теперь наконец-то вопрос с номерами исчерпан.
Ранее стало известно, что российским автомобилистам разрешили устанавливать квадратные номера. Росстандарт внёс изменения в ГОСТ, а ГИБДД направила в регионы соответствующие разъяснения. До этого квадратные номера были разрешены только сзади.
ТАСС / Валерий Шарифулин