Регион

Уведомления отключены

23 октября, 13:49

Автомобилистам рассказали, сколько времени займёт изготовление квадратных номеров

Эксперт Ольшанский: Срок изготовления квадратного номера составляет один-два дня

Срок изготовления квадратного госномера составляет один-два дня. Об этом рассказал вице-президент "Движения автомобилистов России" Леонид Ольшанский.

"Теперь их будут использовать для экзотики. А фирм, которые могут производить такие номера, много, с этим проблем нет. Приходишь с техпаспортом, показываешь, что это твоя машина, тебе очень быстро изготавливают номер. День-два — и готово", — сказал эксперт в беседе с НСН.

Ольшанский убеждён, что никаких трудностей с изготовлением нестандартных номеров теперь не будет. Конечно, раньше владельцам праворульных японских или американских автомобилей приходилось сталкиваться с проблемами, однако теперь наконец-то вопрос с номерами исчерпан.

Ранее стало известно, что российским автомобилистам разрешили устанавливать квадратные номера. Росстандарт внёс изменения в ГОСТ, а ГИБДД направила в регионы соответствующие разъяснения. До этого квадратные номера были разрешены только сзади.

Россиянам рассказали, как не остаться в дураках при выборе зимней резины

Россиянам рассказали, как не остаться в дураках при выборе зимней резины

Обложка ©

ТАСС / Валерий Шарифулин

Наталья Исакова
  • Новости
  • Авто

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров