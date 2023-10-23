В Стамбуле запасов воды осталось на 57 дней

Уровень запасов воды в водохранилищах, снабжающих турецкий мегаполис Стамбул, снизился до 20%. Как сообщает РИА "Новости", этого объёма хватит ещё на 57 дней, если, конечно, в этот период не будет осадков.

Агентство ссылается на данные Управления водных ресурсов и канализации Стамбула. В ведомстве заявили, что с апреля текущего года запасы воды снизились с 48,5 до 20,6% и сейчас достигают 180 миллионов кубометров при максимально возможных 868 миллионах кубометров. Журналисты подсчитали, что если жители турецкого мегаполиса продолжат ежедневно потреблять 3,1 миллиона кубометров воды, а существенного выпадения осадков так и не случится, то менее чем за два месяца запасы израсходуются.