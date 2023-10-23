Регион

Уведомления отключены

23 октября, 14:32

В Стамбуле запасов воды осталось на 57 дней

Запасов воды в Стамбуле из-за обмеления водохранилищ осталось на два месяца

Уровень запасов воды в водохранилищах, снабжающих турецкий мегаполис Стамбул, снизился до 20%. Как сообщает РИА "Новости", этого объёма хватит ещё на 57 дней, если, конечно, в этот период не будет осадков.

Агентство ссылается на данные Управления водных ресурсов и канализации Стамбула. В ведомстве заявили, что с апреля текущего года запасы воды снизились с 48,5 до 20,6% и сейчас достигают 180 миллионов кубометров при максимально возможных 868 миллионах кубометров. Журналисты подсчитали, что если жители турецкого мегаполиса продолжат ежедневно потреблять 3,1 миллиона кубометров воды, а существенного выпадения осадков так и не случится, то менее чем за два месяца запасы израсходуются.

Медленное землетрясение: Учёных встревожило загадочное поведение земной коры у Новой Зеландии

Медленное землетрясение: Учёных встревожило загадочное поведение земной коры у Новой Зеландии

Ранее сообщалось, что учёные обнаружили неизвестный материк на дне Тихого океана. Сейчас над водой виднеется лишь малая его часть в виде двух островов, но под ними скрывается большая земля. Об этом говорит не только характерный рельеф, но и состав горных пород.

Обложка ©

Freepik / rawpixel.com

Наталья Исакова
  • Новости
  • Турция
  • Экология
  • Наука и Технологии
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров