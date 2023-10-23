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23 октября, 14:10

Белоусов: Поддержка малого и среднего бизнеса в новых регионах будет продолжена

Российские власти будут продолжать поддерживать малый и средний бизнес в новых регионах страны. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

"Отдельное, особо важное, восьмое направление — это поддержка малого бизнеса на новых территориях страны и встраивание в общую федеральную систему... Здесь будем не только продолжать эту работу, но её и сертифицировать", — сказал он, выступая на парламентских слушаниях по развитию малого и среднего бизнеса в Госдуме.

Вместе с тем Белоусов отметил, что кабмин готов рассмотреть дополнительные меры поддержки бизнеса в Севастополе и Крыму.

Ранее стало известно, что в России появился проект "Женское дело" для бизнес-леди, работающих на экспорт. Среди разработчиков есть эксперты ЦБ, Минэкономразвития, Корпорации МСП и ФНС, Школы экспорта Российского экспортного центра.

В СПЧ указали на развитие институтов гражданского общества в новых регионах РФ

В СПЧ указали на развитие институтов гражданского общества в новых регионах РФ

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ТАСС / Сергей Карпухин

Наталья Исакова
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