Белоусов: Поддержка малого и среднего бизнеса в новых регионах будет продолжена

Российские власти будут продолжать поддерживать малый и средний бизнес в новых регионах страны. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

"Отдельное, особо важное, восьмое направление — это поддержка малого бизнеса на новых территориях страны и встраивание в общую федеральную систему... Здесь будем не только продолжать эту работу, но её и сертифицировать", — сказал он, выступая на парламентских слушаниях по развитию малого и среднего бизнеса в Госдуме.