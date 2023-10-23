Эксперт рассказала, какие заведения прекратят существование при единых "часах тишины"

При введении в России единого времени запрета на шум круглосуточные питейные заведения должны будут перестать работать. Как отметила эксперт Вера Москвина, закрытие таких мест сильно облегчит жизнь тех, кому приходилось жить рядом с ними.

"Питейные и развлекательные заведения, расположенные рядом с жилыми домами или вовсе на первых этажах таких домов, имеющие пометку "24 часа", должны будут прекратить своё существование", — сказала она в беседе с радио "Комсомольская правда".

Москвина напомнила, что правило соблюдения тишины с 23:00 до 07:00 действовало и раньше, но если кто-то из соседей шумел в семь утра, то это было неприятно для большинства жителей многоквартирного дома. Специалист считает, что данные временные рамки надо расширить. По её мнению, благодаря новому стандарту люди смогут получить реакцию правоохранителей на свои жалобы. Раньше сотрудники были ограничены в действиях и часто игнорировали подобные вызовы.