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23 октября, 14:50

Задержан подозреваемый в убийстве четырёх человек в Якутии

МВД: Задержан подозреваемый в убийстве четырёх человек в Мирном

<p>Дом в городе Мирном, где нашли тела четырёх человек. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/susksakha/1505" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Следком Якутии</a></p>

Дом в городе Мирном, где нашли тела четырёх человек. Обложка © t.me / Следком Якутии

Полицейские задержали подозреваемого в убийстве четырёх человек в Якутии. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Им оказался 50-летний местный житель. У него дома изъято охотничье ружьё 12-го калибра. Уточняется, что оружие было зарегистрировано. Также полицейские установили личность предполагаемого свидетеля убийства. Оба гражданина доставлены в территориальное подразделение Следственного комитета РФ.

В задержании принимали участие сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по Мирнинскому району во взаимодействии с коллегами из Управления уголовного розыска МВД РФ по Республике Саха (Якутия).

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Ранее Лайф рассказывал, что тела четырёх человек с огнестрельными ранениями найдены в частном доме в городе Мирном. Управление СК по региону сообщало о том, что в числе жертв двое мужчин и две женщины.

Никита Никонов
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