Задержан подозреваемый в убийстве четырёх человек в Якутии
МВД: Задержан подозреваемый в убийстве четырёх человек в Мирном
Дом в городе Мирном, где нашли тела четырёх человек. Обложка © t.me / Следком Якутии
Полицейские задержали подозреваемого в убийстве четырёх человек в Якутии. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Им оказался 50-летний местный житель. У него дома изъято охотничье ружьё 12-го калибра. Уточняется, что оружие было зарегистрировано. Также полицейские установили личность предполагаемого свидетеля убийства. Оба гражданина доставлены в территориальное подразделение Следственного комитета РФ.
В задержании принимали участие сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по Мирнинскому району во взаимодействии с коллегами из Управления уголовного розыска МВД РФ по Республике Саха (Якутия).
Ранее Лайф рассказывал, что тела четырёх человек с огнестрельными ранениями найдены в частном доме в городе Мирном. Управление СК по региону сообщало о том, что в числе жертв двое мужчин и две женщины.