Задержан подозреваемый в убийстве четырёх человек в Якутии

Полицейские задержали подозреваемого в убийстве четырёх человек в Якутии. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Им оказался 50-летний местный житель. У него дома изъято охотничье ружьё 12-го калибра. Уточняется, что оружие было зарегистрировано. Также полицейские установили личность предполагаемого свидетеля убийства. Оба гражданина доставлены в территориальное подразделение Следственного комитета РФ.

В задержании принимали участие сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по Мирнинскому району во взаимодействии с коллегами из Управления уголовного розыска МВД РФ по Республике Саха (Якутия).