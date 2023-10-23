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23 октября, 15:29

26-летний парень и 50-летняя женщина занялись сексом на братской могиле в Калининграде

В Калининграде мужчину и женщину задержали за секс на братской могиле

В Калининграде 26-летнего парня и 50-летнюю женщину задержали за секс у мемориала воинам, погибшим при штурме Кёнигсберга. Пара решила заняться любовью на братской могиле, сообщили в СУ СК по региону.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 244 УК РФ "Осквернение места захоронения и намогильного сооружения", — приводит заявление ведомства РИА "Новости".

Следователи добавили, что жильцы дома напротив увидели эти утехи и сообщили правоохранителям. Телеграм-канал Amber Mash уточняет, что сцену для взрослых также заметили сотрудники ППС, патрулировавшие район.

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Ранее Лайф писал, что в Воронеже излишне раскрепощённая парочка занялась сексом прямо у мемориала, посвящённого Великой Отечественной войне. Девушка была одета в сарафан и рассчитывала на своеобразное "прикрытие".

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ТАСС / Виталий Невар

Никита Осипов
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