26-летний парень и 50-летняя женщина занялись сексом на братской могиле в Калининграде

В Калининграде 26-летнего парня и 50-летнюю женщину задержали за секс у мемориала воинам, погибшим при штурме Кёнигсберга. Пара решила заняться любовью на братской могиле, сообщили в СУ СК по региону.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 244 УК РФ "Осквернение места захоронения и намогильного сооружения", — приводит заявление ведомства РИА "Новости".

Следователи добавили, что жильцы дома напротив увидели эти утехи и сообщили правоохранителям. Телеграм-канал Amber Mash уточняет, что сцену для взрослых также заметили сотрудники ППС, патрулировавшие район.