Юрист рассказал о положенных компенсациях при задержке рейса

При задержке рейса от двух часов пассажиру положены прохладительные напитки, бесплатный телефонный звонок либо электронное сообщение. Об этом рассказал юрист по туризму Эдуард Шалоносов.

"Если задержка идёт свыше шести часов ночью или восьми часов днём, предоставляется горячее питание, нахождение в отеле или гостинице бесплатно, трансфер в отель или из отеля также бесплатный", — слова Шалоносова приводит RT.

Эксперт уточнил, что комната матери и ребёнка детям до семи лет доступна в любое время, независимо от срока задержки рейса. Причём комната полагается ещё и туристам с детьми, которые следуют из точки отправления в пункт прибытия. Кроме того, Шалоносов напомнил о федеральном авиационном правиле № 82, при котором пассажирам полагается "25 рублей в час, не более 100 рублей в час при задержке рейса".

По словам юриста, если путешественник следовал стыковочным рейсом и опоздал на второй вылет, то он также вправе требовать компенсацию. Сюда входят перелёт, гостиница и проживание в отеле, куда турист не попал.