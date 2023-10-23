Вынесен приговор россиянке, которая пьяной насмерть задавила дочь во сне

В Екатеринбурге 26-летняя мать задавила во сне пятимесячную дочку, за что её приговорили к году исправительных работ. Как уточнили в Верх-Исетском районном суде города, возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности", женщине грозило до двух лет тюрьмы.

"Её приговорили к году исправительных работ с удержанием 5% от её дохода на этот же срок", — отметили в суде в беседе с Ura.ru.

Трагедия произошла ещё в апреле, однако о ней стало известно в начале сентября. При этом злого умысла у женщины, которая проживает с мужем, не было, хотя в тот день она была пьяна.