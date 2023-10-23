Сборная России выступит на Кубке мира по бодибилдингу с флагом и гимном

Сборная России по бодибилдингу примет участие в Кубке мира в Бишкеке с флагом и гимном РФ. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бодибилдинга России (ФББР).

"Через два дня сборная России по бодибилдингу в количестве около 200 спортсменов вылетает на Кубок мира по бодибилдингу и фитнесу, который пройдёт с 27 по 30 октября 2023 года в Киргизии (город Бишкек). На этих соревнованиях наши спортсмены будут представлять нашу страну, соревнуясь под флагом и гимном России", — говорится в сообщении на странице ФББР во "ВКонтакте".