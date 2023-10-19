"Не будем на коленях!": Винер прямо высказалась о попытках унизить российских спортсменов
Винер заявила, что российские спортсмены не будут выступать под белым флагом
Наши спортсмены-олимпийцы не будут выступать в нейтральном статусе и под белым флагом, заявила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер. В беседе с телеканалом "Звезда" она прямо высказалась о попытках унизить спортсменов из РФ.
Винер прямо высказалась о попытках унизить российских спортсменов. Видео © Телеканал "Звезда"
"Такого унижения и оскорбительного отношения наша страна не должна терпеть. Не будем на коленях, не будем с белым флагом, "сдаюсь". Нет, такого быть не может. Без гимна, без флага, без зрителей выступать мы не будем. А остальные — не знаю, как решат, это выбор каждого", — отметила Винер.
Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) до дальнейшего уведомления за включение в состав олимпийских советов новых регионов — Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. После этого президент МОК Томас Бах заявил, что российские спортсмены, которые хотят быть допущены до Олимпиады 2024 года в Париже, не должны иметь ничего общего с ОКР. В МИД назвали данное решение ущемлением прав наших атлетов, а в Госдуме — настоящим позором.
ТАСС / Максим Григорьев