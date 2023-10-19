"Не будем на коленях!": Винер прямо высказалась о попытках унизить российских спортсменов

Наши спортсмены-олимпийцы не будут выступать в нейтральном статусе и под белым флагом, заявила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер. В беседе с телеканалом "Звезда" она прямо высказалась о попытках унизить спортсменов из РФ.

"Такого унижения и оскорбительного отношения наша страна не должна терпеть. Не будем на коленях, не будем с белым флагом, "сдаюсь". Нет, такого быть не может. Без гимна, без флага, без зрителей выступать мы не будем. А остальные — не знаю, как решат, это выбор каждого", — отметила Винер.