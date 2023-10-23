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23 октября, 16:10

Под Саратовом семилетний ребёнок задохнулся из-за колпачка от фломастера

Семилетний мальчик погиб, проглотив колпачок от фломастера. Трагедия произошла 23 октября в Краснокутском районе Саратовской области. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства гибели ребёнка и проводят проверку.

По данным следствия, мальчик играл в своём доме в селе Константиновка и проглотил колпачок от фломастера. Посторонний предмет попал в дыхательные пути, и мальчик стал задыхаться.

"Родственники незамедлительно доставили ребёнка в медицинское учреждение, однако по прибытии он не подавал признаков жизни, медики констатировали смерть ребёнка", рассказали в региональном СУ СКР.

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А ранее в бурятском городе Кяхте 12-летний мальчик играл в куче грунта во дворе своего дома, он сделал углубление и залез туда, но выбраться не смог. Тело ребёнка обнаружили отец со старшей дочерью. Медики назвали причиной смерти асфиксию.

Обложка ©

Getty Images / Westend61

Александра Вишнякова
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