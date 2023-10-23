Украинский генерал проболтался о слабом месте ВСУ

Бойцы Российской армии успешно выявляют уязвимые места украинских войск, не позволяя им сконцентрировать свои силы на одном участке фронта. Об этом в беседе с телеканалом "Прямой" сообщил генерал-майор Вооружённых сил Украины в отставке Сергей Кривонос.

По его словам, российские военные очень быстро учатся и, делая выводы на основании действий ВСУ, прорабатывают контрмеры. Также офицер подчеркнул, что слабым местом киевского режима является отсутствие таких ресурсов, как у Москвы.

Помимо этого, Кривонос обратил внимание на успешную тактику Вооружённых сил России. По его словам, бойцы ВС РФ не дают украинцам сконцентрироваться на одном участке, вынуждая последних постоянно перебрасывать новые резервы в места, где наблюдаются особо напряжённые боестолкновения.

"Это не даёт нам сосредоточиться на попытке прорвать оборону противника", — заключил генерал ВСУ.