Многотысячные потери украинской армии за последние недели объясняются тем, что Вооружённые силы России в зоне специальной военной операции успешно используют тактику активной обороны. Это исторический военный термин, вышедший из употребления после Великой Отечественной войны и обозначавший боевые действия, главной задачей которых было изматывание крупных группировок противника путём активного маневрирования силами при выявлении направления его главного удара.

По словам заместителя председателя Комитета Госдумы по обороне Юрия Швыткина, наши образцы вооружения и техники показали свою высокую эффективность, тогда как вся оборонная промышленность стран Запада сегодня работает на военный потенциал Украины.

"Наши подразделения очень успешно используют активную оборону, как переламывание противника и уничтожение крупных сил, используя пути маневрирования", — заявил собеседник "Ленты.ру".

О том, что за последние две-три недели армия Украины понесла многотысячные потери, ранее рассказал советник главы ДНР Ян Гагин. По его словам, такая ситуация возникла с момента начала активных действий со стороны российских войск. ВС РФ особенно успешно наступают на Артёмовском и Донецком направлениях.