Стало известно, кто в ноябре получит полную компенсацию пенсий
Экономист Финогенова: Военные пенсионеры в ноябре получат денежную компенсацию
Участвующие в спецоперации военные пенсионеры в ноябре получат полную компенсацию пенсий за выслугу лет в дополнение к другим выплатам. Об этом в интервью агентству "Прайм" рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.
Эксперт напомнила о сентябрьском указе президента России Владимира Путина, отметив, что новые выплаты связаны именно с ним. До него действовало положение, согласно которому вернувшимся на службу военным пенсионерам отказывали в праве получения пенсии за выслугу лет. Теперь же им начнёт автоматически приходить компенсация в размере 100% пенсии, которую они получали до возвращения на службу.
"Однако речь здесь идёт не о возобновлении выплаты пенсии, а именно о выплате компенсации в аналогичном размере. Она будет выплачиваться с ноября автоматически", — уточнила Финогенова.
Напомним, что в сентябре президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому военные пенсионеры, которые были мобилизованы или заключили контракт для участия в специальной военной операции (СВО), будут получать полную компенсацию военной пенсии. Контрактники получат компенсации с 24 февраля прошлого года, мобилизованные — с 21 сентября.
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