Стало известно, кто в ноябре получит полную компенсацию пенсий

Участвующие в спецоперации военные пенсионеры в ноябре получат полную компенсацию пенсий за выслугу лет в дополнение к другим выплатам. Об этом в интервью агентству "Прайм" рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.

Эксперт напомнила о сентябрьском указе президента России Владимира Путина, отметив, что новые выплаты связаны именно с ним. До него действовало положение, согласно которому вернувшимся на службу военным пенсионерам отказывали в праве получения пенсии за выслугу лет. Теперь же им начнёт автоматически приходить компенсация в размере 100% пенсии, которую они получали до возвращения на службу.

"Однако речь здесь идёт не о возобновлении выплаты пенсии, а именно о выплате компенсации в аналогичном размере. Она будет выплачиваться с ноября автоматически", — уточнила Финогенова.