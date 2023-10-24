МО РФ: За сутки на Запорожском направлении ВСУ потеряли до 75 человек

Украинская армия потеряла за сутки на Запорожском направлении до 75 человек личного состава. Такие данные озвучила журналистам во вторник, 24 октября, пресс-служба Минобороны РФ.

В ходе контрбатарейной борьбы на том же направлении были поражены две арт-системы М777 американского производства, гаубицы "Мста-Б" и Д-20, а также поставленное из США орудие М119.