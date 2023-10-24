МО РФ: За сутки на Запорожском направлении ВСУ потеряли до 75 человек
Украинская армия потеряла за сутки на Запорожском направлении до 75 человек личного состава. Такие данные озвучила журналистам во вторник, 24 октября, пресс-служба Минобороны РФ.
В ходе контрбатарейной борьбы на том же направлении были поражены две арт-системы М777 американского производства, гаубицы "Мста-Б" и Д-20, а также поставленное из США орудие М119.
"Подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнём артиллерии нанесено огневое поражение 118-й механизированной бригаде ВСУ в районе населённого пункта Вербовое Запорожской области", — проинформировали в военном ведомстве.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что не только ВСУ, но и весь мир столкнулся с дефицитом снарядов и боеприпасов — мол, все склады пусты. Вместе с тем официальный Киев признал, что даже "все оружейные мощности мира" не могут покрыть дефицит ВСУ в конфликте с Россией. В частности, об этом заявил украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.
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