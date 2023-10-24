Госдума приняла в I чтении законопроект об индексации страховых пенсий на 7,5%
Депутаты Государственной думы на заседании во вторник приняли в первом чтении законопроект об увеличении в 2024 году пенсий неработающим пенсионерам. Обеспечить решение этого вопроса с законодательной точки зрения парламентариям поручил президент Владимир Путин.
Законопроект предполагает, что с 1 января 2024 года страховые пенсии по старости вырастут на 7,5%. Это решение коснётся более 32 миллионов российских граждан.
"Все необходимые для поддержки пенсионеров средства уже заложены в проекте федерального бюджета. Дополнительные бюджетные расходы на повышение пенсий в 2024 году составят порядка 234 миллиардов рублей", — сообщил депутатам председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Ранее Лайф рассказывал, какие изменения ожидают россиян с 1 ноября. В регионах появились новшества, которые касаются получения ряда льгот, также ожидаются и прибавки на федеральном уровне. Подробнее о том, как изменятся суммы перечислений и порядок получения мер поддержки, — в нашем материале.
Агентство "Москва" / Кирилл Зыков