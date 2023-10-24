Слуцкий раскритиковал Макрона за озвученные в Израиле "однобокие подходы"
В Госдуме раскритиковали президента Франции Эмманюэля Макрона, который во время визита в Израиль транслировал "проамериканские однобокие подходы". Об этом написал в своём телеграм-канале во вторник глава Комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
По его словам, высказывания французского политика не имеют "ничего общего с устойчивым мирным урегулированием".
"Идея Макрона по созданию международной коалиции по борьбе с ХАМАС не решает проблемы арабо-израильского конфликта в сегодняшних геополитических реалиях. Макрон, приехав в Израиль, транслировал исключительно проамериканские однобокие подходы", — подчеркнул российский парламентарий.
Слуцкий также выразил убеждение, что президент Франции не стал бы продвигать подобную инициативу без консультаций с Вашингтоном.
Напомним, что ранее Макрон прибыл в Израиль, где озвучил идею создания коалиции для борьбы с ХАМАС. На этом фоне обращает на себя внимание тот факт, что 17 октября Совет Безопасности ООН не принял российский проект резолюции по палестино-израильскому конфликту. Зато США распространили в СБ ООН собственный проект резолюции. Он содержит пункт об осуждении ХАМАС и признании за Израилем права на самооборону. При этом призыва к прекращению огня в документе нет.
LIFE / Андрей Тишин, © Getty Images / Johannes Simon