Слуцкий раскритиковал Макрона за озвученные в Израиле "однобокие подходы"

В Госдуме раскритиковали президента Франции Эмманюэля Макрона, который во время визита в Израиль транслировал "проамериканские однобокие подходы". Об этом написал в своём телеграм-канале во вторник глава Комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

По его словам, высказывания французского политика не имеют "ничего общего с устойчивым мирным урегулированием".

"Идея Макрона по созданию международной коалиции по борьбе с ХАМАС не решает проблемы арабо-израильского конфликта в сегодняшних геополитических реалиях. Макрон, приехав в Израиль, транслировал исключительно проамериканские однобокие подходы", — подчеркнул российский парламентарий.

Слуцкий также выразил убеждение, что президент Франции не стал бы продвигать подобную инициативу без консультаций с Вашингтоном.