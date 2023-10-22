Без призыва к прекращению огня: США распространили в СБ ООН проект резолюции по Газе
США распространили проект резолюции СБ ООН по Ближнему Востоку с осуждением ХАМАС
Соединённые Штаты Америки распространили в Совете Безопасности ООН собственный проект резолюции по палестино-израильскому конфликту. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник.
"Около часа назад США распространили свой проект резолюции", — сообщил источник.
Проект американской резолюции содержит пункт об осуждении ХАМАС и признании за Израилем права на самооборону. При этом призыва к прекращению огня в документе нет.
Лайф также сообщал, что 17 октября Совет Безопасности ООН не принял российский проект резолюции по ситуации, связанной с палестино-израильским конфликтом. Отвергнут был и бразильский проект, который призывал осудить "террористическую атаку ХАМАС".
Тем временем ожесточённое противостояние Израиля и ХАМАС продолжается уже две недели. Всё началось 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа. После этого в страну проникли палестинские радикалы: они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны. Счёт жертв с обеих сторон уже идёт на тысячи.
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