Без призыва к прекращению огня: США распространили в СБ ООН проект резолюции по Газе

Соединённые Штаты Америки распространили в Совете Безопасности ООН собственный проект резолюции по палестино-израильскому конфликту. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник.

Проект американской резолюции содержит пункт об осуждении ХАМАС и признании за Израилем права на самооборону. При этом призыва к прекращению огня в документе нет.