РФ созовёт новое заседание СБ ООН по палестино-израильскому конфликту

Первый заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия запросит новое заседание Совета Безопасности всемирной организации по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Соловьёв Live".

"Мы обязательно будем собирать новое заседание Совета Безопасности. Как показала практика, никто, кроме нас, не осмеливается это делать", — подчеркнул Полянский.

Дипломат также прокомментировал принятие резолюции, пояснив, что не предполагает, как быстро наступит этот этап. По его словам, сначала РФ должна пройти через Генеральную Ассамблею — это орган ООН, где присутствуют все 193 страны.