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21 октября, 15:54

РФ созовёт новое заседание СБ ООН по палестино-израильскому конфликту

Полянский: РФ инициирует новое заседание СБ ООН по конфликту на Ближнем Востоке

Первый заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия запросит новое заседание Совета Безопасности всемирной организации по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Соловьёв Live".

"Мы обязательно будем собирать новое заседание Совета Безопасности. Как показала практика, никто, кроме нас, не осмеливается это делать", — подчеркнул Полянский.

Дипломат также прокомментировал принятие резолюции, пояснив, что не предполагает, как быстро наступит этот этап. По его словам, сначала РФ должна пройти через Генеральную Ассамблею — это орган ООН, где присутствуют все 193 страны.

Кроме того, Полянский подчеркнул, что на следующей неделе планируется возобновление 10-й Чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи по урегулированию конфликта Израиля и Палестины.

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Напомним, 17 октября Совет Безопасности организации не принял российский проект резолюции по ситуации, связанной с палестино-израильским конфликтом. Бразильский проект постигла та же участь. Он отличался от российского тем, что бразильцы призывали осудить "террористическую атаку ХАМАС". Тем временем конфликт Израиля и Палестины продолжается уже две недели, счёт жертв идёт на тысячи.

Обложка ©

ТАСС / АР / John Minchillo

Дарья Нарыкова
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