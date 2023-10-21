РФ созовёт новое заседание СБ ООН по палестино-израильскому конфликту
Полянский: РФ инициирует новое заседание СБ ООН по конфликту на Ближнем Востоке
Первый заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия запросит новое заседание Совета Безопасности всемирной организации по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Соловьёв Live".
"Мы обязательно будем собирать новое заседание Совета Безопасности. Как показала практика, никто, кроме нас, не осмеливается это делать", — подчеркнул Полянский.
Дипломат также прокомментировал принятие резолюции, пояснив, что не предполагает, как быстро наступит этот этап. По его словам, сначала РФ должна пройти через Генеральную Ассамблею — это орган ООН, где присутствуют все 193 страны.
Кроме того, Полянский подчеркнул, что на следующей неделе планируется возобновление 10-й Чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи по урегулированию конфликта Израиля и Палестины.
Напомним, 17 октября Совет Безопасности организации не принял российский проект резолюции по ситуации, связанной с палестино-израильским конфликтом. Бразильский проект постигла та же участь. Он отличался от российского тем, что бразильцы призывали осудить "террористическую атаку ХАМАС". Тем временем конфликт Израиля и Палестины продолжается уже две недели, счёт жертв идёт на тысячи.
ТАСС / АР / John Minchillo