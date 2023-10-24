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Регион
Опубликовано 24 октября 2023, 20:07
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В Госдуме предложили Зеленскому "вояж по Крыму" в автозаке

Депутат Шеремет заверил, что Зеленский увидит Крым только в автозаке

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил Владимиру Зеленскому увидеть красоты Крыма через решётку автозака. Об этом он сказал, комментируя выступление украинского политика на конференции "Крымская платформа" в Праге, где тот заявил о цели Киева "деоккупировать полуостров".

"Если он [Владимир Зеленский] так сильно хочет увидеть российский Крым, то мы организуем ему вояж, только в специальном автозаке", подчеркнул Шеремет в разговоре с РИА "Новости".

Депутат добавил, что на мероприятии, якобы посвящённом Крыму, не было никого, кто бы имел отношение к этому российскому региону. Поэтому дистанционное выступление Зеленского — это очередная бравада, угрозы и ложь перед западными партнёрами, резюмировал Шеремет.

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Ранее сообщалось, что национализированная квартира в центре Ливадии на Южном берегу Крыма, которая ранее принадлежала семье Владимира Зеленского, выставлена на торги в состоянии предчистовой отделки.

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Getty Images / Burak Akbulut

Татьяна Миссуми
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