В Госдуме предложили Зеленскому "вояж по Крыму" в автозаке

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил Владимиру Зеленскому увидеть красоты Крыма через решётку автозака. Об этом он сказал, комментируя выступление украинского политика на конференции "Крымская платформа" в Праге, где тот заявил о цели Киева "деоккупировать полуостров".

"Если он [Владимир Зеленский] так сильно хочет увидеть российский Крым, то мы организуем ему вояж, только в специальном автозаке", — подчеркнул Шеремет в разговоре с РИА "Новости".

Депутат добавил, что на мероприятии, якобы посвящённом Крыму, не было никого, кто бы имел отношение к этому российскому региону. Поэтому дистанционное выступление Зеленского — это очередная бравада, угрозы и ложь перед западными партнёрами, резюмировал Шеремет.