Национализированная квартира семьи Зеленского в Ялте стала самым востребованным объектом на торгах
Константинов: Квартира Зеленских в Крыму пользуется повышенным спросом
Дом в посёлке Ливадия с пентхаусом Зеленского. Обложка © kp.ru / Александра Тимощенко
Национализированная квартира в центре Ливадии на южном берегу Крыма, которая ранее принадлежала семье Владимира Зеленского, выставлена на торги в состоянии предчистовой отделки. Квартира находится на пятом этаже, с её балкона открывается вид на Чёрное море и Ливадийский дворец с прилегающим садом.
Власти полуострова не проводили в жилье никаких работ после передачи его в собственность республики. В бывшей квартире Зеленских несколько помещений — гостиная с панорамным окном на балкон, спальная комната с ванной и кухня, совмещённая со столовой. В ней нет мебели и даже розеток, однако установлен санузел.
Спикер крымского парламента Владимир Константинов отметил в телеграм-канале, что выставленная на торги национализированная квартира Зеленских является самым востребованным объектом недвижимости из тех, что размещены на открытых аукционах. Он также добавил, что до конца текущего года планируется отчуждение национализированного имущества путём проведения аукциона по 19 лотам. В результате продажи объектов в бюджет Крыма поступит более миллиарда рублей.
Напомним, что крымский парламент весной национализировал квартиру семьи Зеленского в Ялте. Она находится в элитном ЖК "Император" в посёлке Ливадия. Стоит квартира 200–300 тысяч долларов. Она выставлена на торги за 24,6 миллиона рублей. Сам аукцион пройдёт в электронной форме 30 октября, а заявки на участие в этом мероприятии принимаются до 26 октября.