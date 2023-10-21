Национализированная квартира семьи Зеленского в Ялте стала самым востребованным объектом на торгах

Национализированная квартира в центре Ливадии на южном берегу Крыма, которая ранее принадлежала семье Владимира Зеленского, выставлена на торги в состоянии предчистовой отделки. Квартира находится на пятом этаже, с её балкона открывается вид на Чёрное море и Ливадийский дворец с прилегающим садом.

Власти полуострова не проводили в жилье никаких работ после передачи его в собственность республики. В бывшей квартире Зеленских несколько помещений — гостиная с панорамным окном на балкон, спальная комната с ванной и кухня, совмещённая со столовой. В ней нет мебели и даже розеток, однако установлен санузел.