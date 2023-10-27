Международный день шампанского, День плюшевого мишки, Параскева Грязниха: Какие праздники и приметы 27 октября Сегодня, 27 октября 2023 года, в России найдётся праздник на любой вкус — от "алкогольного", посвящённого популярному на торжествах напитку, до экологического, поднимающего вопрос охраны животных. А ещё это день очень распространённой во всём мире игрушки. 26 октября, 21:01 44098 44098 27 октября 2023 года отмечается Международный день шампанского. Фото © Freepik / cookie_studio

Международный день шампанского

В этом году 27 октября в России и других странах отмечается "алкогольный" праздник — Международный день шампанского. Вот что известно об этом событии: это неофициальный интернациональный праздник;

отмечается по инициативе американского блогера-сомелье с 2009 года;

празднуется каждый год в четвёртую пятницу октября;

в 2023 году выпадает на 27 октября;

в этот день предлагается проводить различные акции, дегустации, мастер-классы, посвящённые этому напитку.

По легенде, шампанское создал монах-бенедиктинец Пьер Периньон. В конце XVII века, попробовав напиток, он якобы произнёс: "Идите сюда быстрее, на вкус — как звёзды!" Однако есть мнение, что на самом деле изобретатели шампанского — английские торговцы того же века. Это уже они завезли игристое во Францию, где оценили его вкус. На заре своего существования этот напиток могла себе позволить только элита. Одна бутылка стоила как годовой заработок простого человека. Впрочем, и сейчас есть такие.

В Россию шампанское завезли при императрице Елизавете Петровне. Тут оно тоже пришлось по вкусу, и к концу XIX века по объёмам его потребления Россию опережала только Франция. Интересно, что при царе шампанское было атрибутом жизни элиты, а в СССР его "скинули с пьедестала". Уже в конце сороковых годов с конвейера сошли первые массовые партии игристого, и оценить его появилась возможность у простых рабочих. Правда, для этого пришлось изменить технологию. Традиционная — очень долгая, потому что вторичное брожение происходит прямо в бутылке. Промышленность же внедрила ускоренную шампанизацию в непрерывном потоке, благодаря чему сейчас у нас в магазинах такой выбор недорогого шампанского, а оно стало символом празднования Нового года. И да, в этом случае тоже нужно помнить, что любой алкоголь вреден для здоровья. Шампанским тоже лучше не злоупотреблять.

Международный день плюшевого мишки

27 октября отмечается Международный день плюшевого мишки. Фото © Freepik / Master1305

27 октября в России отмечается настоящий праздник детства — Международный день плюшевого мишки. Вот несколько фактов о нём: это интернациональный неофициальный праздник;

в России сложилась традиция отмечать его 27 октября, а в некоторых странах — 9 сентября;

посвящён игрушке, которая уже второй век радует детей по всему миру;

предлагается в этот день подарить ребёнку такого медведя, принять участие в игре с ним.

Международный день плюшевого мишки, как и целый ряд других современных праздников, имеет американские корни. Если в русском языке мы говорим "плюшевый медведь", хоть они сейчас уже далеко не все из плюша, то в английском все такие игрушки называют Teddy Bear, то есть медведь Тедди, хоть эти мягкие косолапые зачастую очень непохожи друг на друга.

Всё дело в том, что у игрушки есть настоящий исторический прототип. Это медведь, которого на охоте отказался застрелить в 1902 году американский президент Теодор Рузвельт. История о таком поступке просочилась в прессу, и там стали появляться карикатуры на главу государства, не решившегося нажать спусковой крючок. Производители игрушек быстро смекнули, что этой волной можно воспользоваться, и стали выпускать мягких медвежат, которые в народе получили имя Тедди в честь Рузвельта. Мода на такие игрушки быстро разошлась по миру, и она актуальна до сих пор. Достаточно заглянуть в любой магазин для самых маленьких. Кстати, сегодня есть повод посетить один из них и прихватить плюшевого мишку для своего чада, своей девушки или просто близкого человека.

Всемирный день аудиовизуального наследия

27 октября отмечается Всемирный день аудиовизуального наследия. Фото © Unsplash / Car Girl

Ещё 27-го по всей планете, а значит, и в России, отмечается праздник под названием Всемирный день аудиовизуального наследия. Рассказываем о нём: это официальный интернациональный праздник;

учреждён Генеральной конференцией ЮНЕСКО в 2005 году;

ежегодно отмечается 27 октября, дата не меняется;

приурочен к годовщине принятой в 1980 году Рекомендации об охране и сохранении движимых изображений.

Как однажды отметили в ЮНЕСКО, "сохранить аудиовизуальное наследие мира — значит сохранить нашу коллективную память и обеспечить её передачу будущим поколениям". Проще говоря, человечество должно задуматься над тем, как сохранить миллиарды фотографий и видеофайлов, фильмов, песен, радио- и телепрограмм, накопленных за последние несколько десятков лет. Это сейчас мы привыкли, что фото и видео можно посмотреть одним нажатием пальца на экран, а ведь очень много данных до сих пор хранятся на кассетах, дисках, дискетах, и эту информацию легко утратить навсегда — её носители весьма уязвимы и недолговечны.

Среди мероприятий, посвященных этой дате, — круглые столы, конференции и публичные лекции о важности сохранения аудиовизуальных документов; программы, подготовленные совместными усилиями национальных киноархивов, аудиовизуальных обществ, телевидения или радио и правительства; показ кинофильмов и др.

Кстати, что касается России, аудиовизуальная история нашей страны хранится в Государственном фонде телевизионных и радиопрограмм. Архив насчитывает порядка 1,5 миллиона единиц.

Всемирный день лемура

27 октября отмечается Всемирный день лемура. Фото © Агентство "Москва"

В этом году 27 октября в России и за рубежом отмечается ещё один добрый праздник — Всемирный день лемура. Рассказываем о нём: это международный экологический неофициальный праздник;

отмечается ежегодно в четвёртую пятницу октября;

в 2023 году выпадает на 27 октября;

проводится с 2014 года по инициативе президента Международного приматологического общества Иона Рацимбазафи;

началось всё с Фестиваля лемуров, проведённого на Мадагаскаре;

экологи призывают в этот день проводить акции, посвящённые этому прекрасному животному, находящемуся под угрозой исчезновения.

Цель Международного дня лемура — привлечь внимание к проблеме сокращения численности этих животных. Они очень уязвимы, потому что проживают на Земле только в одном месте — на острове Мадагаскар и прилегающих небольших участках суши, окружённых океаном.

Лемуры долгое время оставались загадкой как для обычных людей, живущих бок о бок с этими млекопитающими, так и для учёных. В малагасийской культуре имеется поверье, согласно которому у приматов этого вида есть души, способные мстить обидчикам. Может, поэтому дикие зверьки в единой классификации растительного и животного мира Карла Линнея получили название lemures ("призраки"). Самые маленькие представители вида имеют средний вес всего 30 граммов, а у самых больших масса достигает 10 кг.

Увы, сейчас более чем 100 видов лемуров находятся под угрозой исчезновения. Эти животные не могут выжить без лесов, которые для них являются домом. А люди, осваивая всё новые территории, постепенно выдавливают этих приматов, всё ближе подталкивая их к гибели. Чтобы привлечь внимание к такой проблеме, ежегодно в конце октября экологи, волонтёры из зоозащитных организаций и любители дикой природы участвуют в акциях, флешмобах и других мероприятиях, проводимых в честь Всемирного дня лемура.

Приметы 27 октября

Параскева Пятница

27 октября Русская православная церковь чтит память святой мученицы Параскевы, наречённой Пятницей. Она жила в III веке в Иконии в богатой и благочестивой семье. Согласно житию, родители её особенно почитали день страданий Господних — пятницу, поэтому и назвали дочь, родившуюся в этот день, Параскевою. В переводе это и означает пятый день недели. Девушка, желая остаться чистой духовно, дала обед безбрачия. Она хотела посвятить жизнь Богу, но была схвачена язычниками и отправлена под суд. Там ей предложили принести жертву идолу. Получив отказ, её терзали и мучили, а затем бросили в темницу и вскоре убили.

В народе же образ святой Параскевы, переплетясь с древними верованиями, изменился. В этот день на Руси отмечали как праздник Параскевы Пятницы, так и Параскевы Грязнихи. Это был женский день — хозяйкам запрещалось тяжело трудиться: нельзя было ни вёдра таскать, ни стирку затевать. В качестве наказания за это ждали от святой большие хлопоты и неудачи. А ещё в этот день женщинам нельзя было сидеть дома — следовало отправиться на встречу с подругами. Но на таких посиделках было запрещено громко смеяться и вести себя шумно, иначе придётся лить слезы.

Погодные приметы 27 октября

Западный ветер — к сырости.

Много грязи на Параскеву — зимы ждать ещё четыре недели.

Тучи со снегом — быть ненастью и в конце мая.

Яркое звёздное небо — к хорошему урожаю.

Именинники 27 октября

27 октября именины может отмечать актёр Пётр Фёдоров. Фото © Агентство "Москва"

27 октября именины у обладателей следующих имён: Кузьма

Михаил

Николай

Пётр

Святослав. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает счастья и успехов!

Авторы Вадим Андреев