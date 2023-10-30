День основания российского ВМФ, День тренера, Осия Колесник: Праздники и приметы 30 октября Сегодня, 30 октября 2023 года, в России обилие профессиональных праздников. В этот день можно чествовать моряков, спортивных наставников, инженеров. А ещё на эту дату приходится день памяти, посвящённый чёрной странице в истории нашей страны. 29 октября, 21:01 30 октября отмечается День основания российского ВМФ. Фото © Минобороны РФ

День основания Военно-морского флота России

30 октября в России отмечается праздник, уходящий корнями глубоко в историю, — День основания Военно-морского флота. Вот несколько фактов о нём: это российский неофициальный праздник

приурочен к дате принятия решения об основании ВМФ Российской империи

отмечается ежегодно 20 октября, дата не меняется

нерабочим не является, если не выпадает на выходной

в ВМФ в этот день отмечают профессиональный праздник — День моряка-надводника.

30 октября отмечается День основания российского Военно-морского флота. Дело в том, что именно в эту дату (по новому стилю) в 1696 году Боярской думой был принят "приговор" о начале строительства флота: морским судам быть.

Создание в России регулярного военного флота было обусловлено потребностью страны в преодолении территориальной, политической и культурной изоляции, которая на рубеже XVII–XVIII веков стала главным препятствием для экономического и социального развития государства. Во время Северной войны 1700–1721 годов был создан Балтийский флот, выдвинувший Россию в число крупных морских держав.

Военно-морской флот Российской Федерации — преемник военного флота Российской империи и ВМФ Советского Союза. Он состоит из пяти оперативно-стратегических подразделений: Балтийского, Северного, Тихоокеанского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии. В качестве отдельных родов сил ВМФ есть также Морская авиация, Морская пехота и Береговые ракетно-артиллерийские войска. У нашей страны более 200 надводных кораблей и катеров, порядка 70 подводных лодок (по большей части атомных) и сотни вспомогательных судов. Каждый год состав флота пополняется новыми кораблями и судами.

Также в нашей стране ежегодно отмечается такой праздник, как День Военно-морского флота России. В отличие от сегодняшнего, он является официальным, к нему обычно приурочены военно-морские парады. Празднуется он в последнее воскресенье июля.

День тренера

Тренер сборной России Валерий Карпин. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

30 октября в России отмечается праздник, посвящённый спортивным наставникам, — День тренера. Рассказываем о нём: это российский неофициальный праздник

отмечается ежегодно 30 октября, дата не меняется

празднование проходит в спортивных коллективах, фитнес-клубах.

День тренера в России — это неофициальный праздник всех спортивных наставников и фитнес-инструкторов. Отмечать его предложили в 1999 году спортивные федерации. Инициатива была тепло встречена профессиональным сообществом, однако на законодательном уровне торжество так и не было установлено. Несмотря на это, уже более 20 лет тренеры считают 30 октября своим праздником.

В День тренера руководство спортивных секций и фитнес-центров поздравляет своих сотрудников. Для них устраивают корпоративы и другие мероприятия. А в детских и подростковых спортивных школах нередко проводятся концерты. Наверное, самыми ценными для тренера будут поздравления и слова благодарности от его подопечных, их готовность идти вперёд, покорять новые вершины. Лучший подарок для тренера — признание учеников.

День инженера-механика

30 октября отмечается День инженера-механика. Фото © Freepik / senivpetro

30 октября в России также отмечают свой праздник представители ещё одной профессии — на эту дату приходится День инженера-механика. Предлагаем узнать о нём больше: это российский неофициальный профессиональный праздник

отмечается каждый год в фиксированную дату — 30 октября

начало празднованию положил приказ главкома ВМФ

представителей этой профессии поздравляют на предприятиях, где они трудятся.

В 1996 году главнокомандующий Военно-морским флотом РФ издал приказ о чествовании инженеров-механиков. Изначально этот праздник относился лишь к специалистам флота и приходился на зиму, однако затем его объединили с торжеством для всех инженеров и перенесли на осень.

Предпосылки появления этой профессии в России связывают с именем Петра I. Император поручил создать инженерную школу, где можно было получить такую специальность. Однако окончательно оформилась она позже, когда при Российском императорском флоте был создан корпус инженеров-механиков.

В наше время инженером-механиком называют специалиста с высшим техническим образованием в области проектирования, конструирования и эксплуатации оборудования. Эти люди создают окружающее нас технологическое пространство и взращивают высокие технологии. Сегодня в России специальностью инженера-механика овладевают студенты, например, МГСУ, МГТУ им. Н.Э. Баумана и многих других известных вузов.

День памяти жертв политических репрессий

30 октября отмечается День памяти жертв политических репрессий. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

На 30 октября приходится памятная дата, которую не назвать праздником. В России отмечается День памяти жертв политических репрессий. Рассказываем о нём: это официальная российская памятная дата

установлена постановлением Верховного Совета РСФСР от 18 октября 1991 года

посвящена всем, кто во времена Советского Союза стал жертвой репрессий

в этот день в разных уголках России проводятся памятные мероприятия и митинги.

Дата была выбрана в память о голодовке, которую в 1974 году 30 октября начали узники лагерей в Мордовии и на Урале. Они выступили против политических репрессий в СССР. 30 октября тогда было объявлено Днём политзаключённого.

Согласно закону "О реабилитации жертв политических репрессий", принятому в России после развала СССР, под такими репрессиями понимаются разные виды политического принуждения вплоть до лишения свободы и жизни. По данным МВД, в СССР с 1 января 1921 года по 1 июля 1953-го по обвинениям в совершении контрреволюционных и других особо опасных государственных преступлений было осуждено 4 060 306 человек, из них 799 455 получили высшую меру наказания. Особое место в этой жуткой статистике занимают два года — 1937-й и 1938-й, известные как годы Большого террора. За это время были осуждены по обвинениям политического характера 1,345 миллиона человек, то есть больше трети от общего их числа за период 1918–1990 годов.

Тогда в повседневную жизнь вошло понятие "враг народа". Детей "врагов народа" отправляли в лагеря-колонии НКВД, водворяли в детские дома особого режима. Причём чистке подверглись все слои населения. Сегодняшний День памяти жертв политических репрессий был установлен для того, чтобы никогда не забывать о тех ужасных событиях и делать всё, чтобы они не повторились.

Приметы 30 октября

Осия Колесник

30 октября Русская православная церковь чтит память ветхозаветного пророка по имени Осия. Он жил в VIII веке до н.э. в Самарии Израильского царства, был первым из 12 малых пророков, написал Книгу Осии. Жил и пророчествовал во времена царя Иеровоама II вплоть до гибели Израиля и разрушения его столицы Самарии. Пророк хорошо был знаком с жизнью еврейского духовенства и, возможно, был священником. Осии приписывают фразу, ставшую расхожей в христианскую эпоху, отражающую веру в воскрешение и спасение людей через искупление грехов: "Смерть! Где твоё жало? Ад! Где твоя победа?"

В народе же 30 октября чествовали Осию Колесника. Связано это с традицией выделять один день на починку телег. Их приводили в порядок и ставили на хранение до весны. В современном варианте это подготовка автомобиля к зиме, смена шин. За другие дела браться не рекомендовалось — считалось, что ни к чему хорошему это не приведёт. Лошадям на Осию Колесника было принято давать отдых.

Погодные приметы 30 октября

Не видно звёзд — к скорым сильным морозам.

Кошки крепко спят — к потеплению.

Гуси крыльями машут — к ливню.

Голуби спрятались — к ненастью.

Яркая луна к теплу, а бледная — к осадкам.

Именинники 30 октября

30 октября именины может отмечать российский актёр Андрей Соколов. Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов

Сегодня, 30 октября, именины могут отмечать обладатели следующих имён: Александр

Анатолий

Андрей

Антон

Демьян

Иосиф

Кузьма. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает здоровья и успехов!

Авторы Вадим Андреев