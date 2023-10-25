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Регион
Опубликовано 25 октября 2023, 04:46
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ВСУ обстреляли из снайперской винтовки приграничное село в Белгородской области

Украинские военные обстреляли село Красный Хутор в Белгородской области из снайперской винтовки, вплотную подойдя к границе России. Об этом пишет SHOT.

В районе полудня трое солдат ВСУ попытались завязать бой возле границы. Из снайперской винтовки они выстрелили не менее десяти раз, после чего обстреляли село 116 боеприпасами из АГС-17 калибра 30 миллиметров. В результате обстрела никто не пострадал, обошлось без разрушений. Атака была отбита, ответным огнём ВСУ были откинуты обратно.

Стало известно о неудачных попытках высадки десантных групп ВСУ на Днепре
Стало известно о неудачных попытках высадки десантных групп ВСУ на Днепре

Ранее Лайф рассказывал, как пограничники РФ прогнали огнём из гранатомёта украинских диверсантов у Белгородской области. По меньшей мере один диверсант получил серьёзное ранение.

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t.me / Генштаб ЗСУ

Артур Лапсаков
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