Бойцы ВДВ и спецназ остановили колонну техники ВСУ на Запорожском направлении
Подразделение Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ и силы спецназа остановили колонну украинской техники на Запорожском направлении. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
По данным ведомства, с помощью средств воздушной разведки бойцы ВДВ обнаружили два вражеских танка и бронемашину в районе населённого пункта Вербовое, после чего передали данные на позиции подразделений спецназа, а те уничтожили один из танков метким пуском управляемой ракеты из ПТРК. Испугавшись российских военных, бойцы ВСУ на оставшейся технике поспешили покинуть поле боя. Кстати, поразив объект врага, расчёт ВС РФ немедленно сменил огневую позицию, чтобы избежать ответного огня.
А ранее Лайф рассказывал о потерях ВСУ на Донецком направлении. Так, по данным Минобороны, украинская армия за день лишилась более 235 военных, двух боевых машин пехоты и четырёх автомобилей. Кроме того, российские бойцы уничтожили полевой склад боеприпасов 93-й механизированной бригады.
ТАСС / Андрей Рубцов