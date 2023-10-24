ВСУ за сутки потеряли более 235 военных на Донецком направлении
Вооружённые силы Украины на Донецком направлении за сутки потеряли более 235 военных, сообщили в Минобороны РФ. В заявлении ведомства дополнили, что подразделениями российской Южной группировки войск в том же районе был уничтожен украинский полевой склад.
"За прошедшие сутки потери противника составили более 235 военнослужащих, 2 боевые машины пехоты и 4 автомобиля. Кроме того, уничтожен полевой склад боеприпасов 93-й механизированной бригады", — сообщили в МО.
В МО РФ отметили, что в ходе борьбы на этом направлении российские военные поразили артиллерийскую систему М777 американского производства, три польские самоходные артиллерийские установки Krab, гаубицу "Мста-Б" и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика". Бои шли преимущественно в районе населённых пунктов Клещеевка и Курдюмовка.
Украинская армия несёт катастрофические потери на фронте: только за последние недели она лишилась нескольких тысяч человек. Тем временем на сайте Владимира Зеленского появилась петиция с требованием наказывать командиров за потери в рядах Вооружённых сил Украины. В качестве мер наказания автор статьи предложил лишать званий или назначать либо материальную, либо уголовную ответственность.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo