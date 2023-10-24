ВСУ за сутки потеряли более 235 военных на Донецком направлении

Вооружённые силы Украины на Донецком направлении за сутки потеряли более 235 военных, сообщили в Минобороны РФ. В заявлении ведомства дополнили, что подразделениями российской Южной группировки войск в том же районе был уничтожен украинский полевой склад.

"За прошедшие сутки потери противника составили более 235 военнослужащих, 2 боевые машины пехоты и 4 автомобиля. Кроме того, уничтожен полевой склад боеприпасов 93-й механизированной бригады", — сообщили в МО.