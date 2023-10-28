Невеста для американца: Как русская мафия разводила женихов в США на деньги Убийство владелицы московского эскорт-агентства вывело силовиков на международную ОПГ. Кто за ней стоял, как работала схема поставки "русских невест" для американских господ и почему иностранцы только теряли деньги. 27 октября, 22:40 Как русская мафия разводила граждан США на деньги. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Владимир Матвиевский, © Getty Images / H. Armstrong Roberts / ClassicStock

Преступные группировки в 1990-е годы создавали целые империи, простирающиеся за пределы России. Именно в те годы в Голливуде появился и закрепился образ русского мафиози — свирепого и беспощадного. И это несмотря на то, что в 1990-х начался настоящий расцвет этнических ОПГ с окраин бывшего СССР, — для американцев мы все были русскими.

Странная женщина

Это дело началось в Москве в 1999 году. В одно из районных отделений милиции пришла молодая привлекательная женщина. В паспорте значилось, что её фамилия Пронина. Она заявила милиционерам, что ей угрожают убийством и угрозы эти вполне реальны, потому что исходят от серьёзных людей. Напрасно милиционеры пытались успокоить взволнованную посетительницу.

— Вы не понимаете! Это действительно страшные люди! Мне нужна защита! — распалялась женщина.

К российским силовикам стали приходить запросы от страховых компаний США с просьбами предоставить информацию о нескольких погибших гражданках России. Фото © ТАСС / Владимир Матвиевский

Её попросили написать заявление и заверили, что информацию проверят. К несчастью, блюстители порядка не успели ничего сделать: пока шла проверка информации, Пронину убили. Её тело спустя несколько дней выловили из Москвы-реки.

Тогда следователи стали выяснять, кем же была гражданка Пронина и чем она заслужила такую участь. Пробили по базе "пальчики". И неожиданно выяснилось, что Пронина на самом деле совсем не Пронина, а уроженка Смоленска H., которая уже не раз попадала в поле зрения милиции из-за подозрительных делишек. А в Москве у "Прониной" был свой бизнес — эскорт-фирма.

Возможно, дело осталось бы нераскрытым, если бы не одно совпадение. Дело в том, что буквально накануне убийства мадам "Прониной" к российским силовикам стали приходить запросы от страховых компаний США с просьбами предоставить информацию о нескольких погибших гражданках России. Все дамочки как одна накануне гибели побывали в США, где застраховали свою жизнь на крупную сумму в долларах. А потом вернулись в Россию, буквально чтобы умереть. Среди фамилий застрахованных следователи увидели и настоящую фамилию "гражданки Прониной".

Синдикат "невест"

Тогда было решено допросить всех подруг, знакомых и родственников погибшей девицы. Так следователи вышли на международный преступный синдикат, который в США возглавляла кавказская ОПГ. Схема была проста до безобразия. В России злоумышленники находили молодых красивых женщин, соглашавшихся за определённую небольшую (но в те годы казавшуюся огромной) мзду участвовать в преступной схеме. Они получали загранпаспорта и в качестве "невест" уезжали в Соединённые Штаты Америки. В те годы выйти замуж за американца считалось невероятной удачей и подозрения не вызывало. В Америке дамочки страховали свою жизнь на миллион долларов, указывая в договоре, что в случае их смерти страховую выплату получит "жених", а потом возвращались в Россию, где "умирали" самыми разными способами — чаще всего погибали в ДТП. По крайней мере, так значилось в свидетельствах о смерти, которые отправляли из России в США.

"Жених", который, разумеется, не был никаким женихом, становился богаче на миллион долларов, а страховщики несли убытки. Самые упёртые из них могли сами проверить информацию и документы, касавшиеся смерти жертв, — в те годы состряпать всё это не составляло большого труда. В наличии были даже свежие могилы на кладбищах.

Девушки оставались в живых. Они просто получали свою долю денег, новые документы и уезжали в другой регион России, чтобы начать там новую жизнь. Фото © Freepik

К счастью, на самом деле девушки оставались в живых. Они просто получали свою долю денег, новые документы и уезжали в другой регион России, чтобы начать там новую жизнь.

При этом могилы не пустовали. Следователи провели эксгумацию и действительно находили там тела, но не имевшие отношения к "невестам". Несмотря на все экспертизы, выяснить, кому они принадлежали, так и не удалось. Можно предположить, что эти бедняжки были жертвами работорговли, которая в те годы процветала в РФ.

Участвовала в этой афере и "Пронина". Но с ней у кавказцев вышла осечка. Её в одном из ресторанов Москвы узнали прежние "работодатели", с которыми у мадам ещё до поездки в США вышел конфликт. По договору с ними она могла иметь бизнес только в Смоленске, но никак не в Москве. Убили её, по сути, за старые грехи и нарушение договора.

Развод по-американски и шантаж в Финляндии

Следователи работали кропотливо и осторожно, разматывая клубок преступлений. И выяснили, что в схеме были задействованы три страны: Россия, Армения и США и на страховках всё не заканчивалось. Преступная империя была шире.

Так как часть жертв якобы погибала в России в ДТП, преступники одновременно проворачивали и мошенничество с застрахованными машинами, которые в этих авариях разбивались в хлам. Проведённая экспертиза показала, что на самом деле в ДТП принимали участие машины-призраки, двойники, собранные из разных автомобилей. В те годы это было обычным делом — машины угоняли под документы, а по дороге собирали ещё и двойника с одинаковыми номерами и документами. Угнанная по заказу машина могла колесить по дорогам Адыгеи или Татарстана, а другую — конструктор, машину-призрак — продавали какому-нибудь москвичу или питерцу. Выяснить это удавалось лишь тогда, когда одна из машин попадала в поле зрения правоохранительных органов.

Со временем преступники решили наладить схему легализации доходов в России, а заодно и избежать в США уплаты налогов за ресторанный бизнес. Новый план был таков: женщина заключала брак с членом преступной группировки. В России по законам нашей страны она официально разводилась через суд и отсуживала у "благоверного" часть имущества и бизнеса, таким образом легализуя его. Приезжая в США, она подавала в суд на "бывшего" ещё раз там и в этот раз отсуживала в качестве алиментов прибыль от бизнеса. Решение российского суда ей в этом здорово помогало. Разумеется, сам благоверный не особо сопротивлялся такому "грабежу".

Приезжая в США, она подавала в суд на "бывшего" ещё раз там и в этот раз отсуживала в качестве алиментов прибыль от бизнеса. Фото © Getty Images / Archive Holdings Inc.

Когда американские налоговые инспекторы пытались вытрясти из "бизнесмена" налоги, тот показывал им исполнительный лист и объяснял, что никакой прибыли у него нет и платить налоги попросту не с чего: он гол как сокол — всё отдал бывшей жене.

Разумеется, деньги к этому времени были уже обналичены и дамочка растворялась с ними на просторах дикой холодной России. На самом деле по возвращении на родину она передавала деньги преступникам — представителям "бывшего мужа", оставляя себе оговорённую часть.

И всё шло прекрасно, пока одна из соучастниц — знакомая всё той же Прониной — не взбунтовалась. В преступлении она увидела возможность поменять свою жизнь к лучшему. И когда прибыль от очередного "бедного американского бизнесмена" была ей переведена, она решила не отдавать деньги бандитам, а уехала сначала в Питер, а оттуда — в Финляндию, где сняла жильё и в полной уверенности, что её не достанут, стала шантажировать преступников, требуя повысить "зарплату". В противном случае женщина угрожала всё рассказать полиции.

Не на тех напала. Вскоре на переговоры к ней в Финляндию из США выехала наёмная убийца. Во время переговоров в кафе она сделала жертве укол, от которого та должна была скончаться, но, к счастью, этого не произошло. Организм жадной особы оказался крепким. Оклемавшись, жертва обратилась в полицию. Отношения между финскими полицейскими и милиционерами России были тогда довольно дружелюбными, и они поделились информацией с московскими коллегами.

Итоги расследования

В результате расследования, которое длилось два года, в Москве были задержаны трое представителей кавказской ОПГ. Вы удивитесь, но до суда они не дожили. Это вам не современная Россия. Один ни с того ни с сего вдруг заболел быстропрогрессирующим туберкулёзом и помер. А двое других погибли в СИЗО во время драки, спровоцированной кем-то из сокамерников.

Двое обвиняемых погибли в СИЗО во время драки, спровоцированной кем-то из сокамерников. Фото © ТАСС / Владимир Гурин

Благодаря работе российской стороны в США на скамье подсудимых оказалось ещё шесть представителей той же ОПГ. За океаном дела в пенитенциарной системе были построены куда строже и все преступники получили огромные сроки — с налогами там не шутят. Скорее всего, все они до сих пор находятся в местах не столь отдалённых.