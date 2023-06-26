Какие советские города были самыми криминальными и почему Оглавление Казань на карте России Ростов-на-Дону на карте России Криминальная жизнь Свердловска Одесса на карте Украины В 20-е годы перед советской милицией поставили задачу искоренить преступность как пережиток прошлого. Очень скоро выяснилось, что это утопия. 56782 56782 Обложка © ТАСС / Бушухин Валерий

В криминальной истории СССР выделяют несколько этапов, но исследователи отмечают, что определённый разгон был дан после окончания Великой Отечественной войны. В период брежневского застоя криминал побил все рекорды. В это же время образовалось несколько криминальных центров.

Казань на карте России

В 70-х до Москвы, наконец, дошло о разгуле криминального беспредела в Казани. До этого город варился в собственном соку. "Визитной карточкой" стала "Тяп-ляп", печально известная молодёжная группировка.

Началось всё с "качалки" на базе завода "Теплоконтроль", организованной экс-боксёром с позывным Антип. Для местной молодёжи спортзал выполнял роль штаба, где можно подкачаться, поговорить по понятиям и найти своих, чтобы бить чужих.

Лидеры криминальной группировки "Тяп-ляп" из Казани. Фото © M.aferizm.ru

В банду "Тяп-ляп" вливались подростки, опальные комсомольцы, криминальные авторитеты. Школьники грабили сверстников, пополняя казну группировки, бандиты делились с молодняком тюремным опытом. Помимо Антипа костяк "Тяп-ляпа" составили боксёр-садист Джавда и интеллигент Скрябин, мозговой центр банды.

Когда гоп-стоп неформалов, школьников, студентов "Тяп-ляпу" поднадоел, они переключились на цеховиков, фарцовщиков и директоров магазинов. Рядовые члены банды считали себя Робин Гудами, а их главари пропивали награбленное в ресторанах. В конце 70-х казанскую общественность привели в ужас "флешмобы" "Тяп-ляпа". Организованные отряды банды численностью в сотню человек, а то и больше, нападали на посетителей дискотек, пляжей и ДК.

В это время бандой плотно занялась милиция, долго закрывавшая на всё глаза, чтобы не портить отчётность. Стычки с органами правопорядка быстро превратились в уличные войны: в ход шла арматура, пистолеты и самодельные бомбы. В 1977 году члены "Тяп-ляпа" чуть не стали пионерами "рынка киллеров". В 1978-м убили несколько женщин и стариков. В итоге банду обезглавили, расстреляв самых одиозных лидеров и отправив в лагеря их шестёрок. В 80–90-е остатки банды влились в другие ОПГ. Большая их часть сгинула в криминальных разборках.

Ростов-на-Дону на карте России

У Ростова-папы давние криминальные традиции, а некоторые авторитеты ведут свою родословную с конца XIX века. Разгулу бандитизма способствовало "удачное" расположение города и его инфраструктура. Магистрали, порты — всё, что имело отношение к торговле, привлекало криминал.

Главари банды "Ростовские фантомасы" Владимир и Вячеслав Толстопятовы. Фото © Wikipedia / Magistr4815

Пик бандитской славы Ростова-на-Дону пришёлся на конец 60-х – начало 70-х, когда обывателей и коммерсантов терроризировала банда "Фантомасов", собранная братьями Толстопятовыми.

Толстопятовы славились криминальным талантом и порой проворачивали головокружительные ограбления, но порой случались осечки. Однажды они упустили инкассаторов с крупным кушем и в отместку направили весь гнев на прохожих, убив несколько человек. По меркам 90-х "Фантомасы" далеко не самые лютые разбойники, и всё же на счету их группировки — 14 налётов и десятки убийств.

Криминальная жизнь Свердловска

Екатеринбург (Свердловск) не только родина русского рока, но и одна из криминальных столиц. Как и Ростов-на-Дону, это место пересечения множества магистралей. Соответственно, находились и те, кто использовал их в целях наживы.

Визитной карточкой бандитских 80-х стала банда Черепановых. Это завзятые грабители и угонщики. Однажды они удачно грабанули кассу в винно-водочном магазине, срубив пять тысяч рублей. На закате перестройки пошли другие масштабы: несколько группировок поделили Свердловск на сферы влияния.

Экипаж патрульно-постовой службы УВД. Фото © ТАСС / Набатов Юрий

Черепанов контролировал район Визовский (ВИЗ), Центральный рынок крышевал бандит Кучин, центр города был епархией Олега Вагина, Уралмаш крышевали братья Цыгановы.

Но бандитам постоянно чего-то не хватало, из-за чего они устраивали бесконечные разборки. С течением времени Олег Вагин всё под себя подмял. В конце 80-х – начале 90-х вагиновцы устроили охоту на других криминальных авторитетов, организовали рэкет и даже умудрились подружиться с местными силовиками. Собственно, этим и объяснялся их успех. Но закончили они плохо, сложив буйны головы в 90-х.

Одесса на карте Украины

Этот список был бы неполным без Одессы, воспетой популярным шансонье Аркадием Северным Звездиным. Не зря говорили: "Ростов — папа, Одесса — мама". С конца XIX века в этот южный портовый город стекались жулики, жиганы, урки и авантюристы всех мастей из разных уголков Российской империи. В 20–30-е годы это приобрело особый размах. Однако после окончания Великой Отечественной войны в Одессу в срочном порядке был направлен маршал Жуков с целью искоренения бандитизма. И со своей задачей он прекрасно справился.

Сбытчик наркотиков, взятый с поличным сотрудниками отдела по борьбе с наркоманией ГУВД. Фото © ТАСС / Набатов Юрий

В 60-х Одесса пережила вторую волну криминального разгула. В это время там процветали теневой рынок, наркотрафик, проституция и подпольное казино. Существовали районы, куда простым гражданам лучше было не соваться. Уличные разборки по степени размаха и жестокости давали фору мексиканской мафии.

В 80-х появились первые рэкетиры. С развалом СССР в Одессе начали активно действовать организованные преступные группы, большинство из которых получили советскую закваску.

Авторы Евгений Жуков