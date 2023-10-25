Уроженке Украины грозит в России 20 лет тюрьмы за листовки с агитацией за ВСУ
Сотрудники ФСБ задержали жительницу Югры по делу о госизмене в пользу Украины
Уроженка Украины задержана сотрудниками ФСБ России по делу о госизмене за распространение на территории Югры агитационных материалов одной из проукраинских террористических организаций. Об этом сообщила пресс-служба Управления спецслужбы по Тюменской области.
Сотрудники ФСБ задержали жительницу Югры по делу о госизмене в пользу Украины. Видео © TouTube / Тюменская линия
"В результате оперативно-разыскных мероприятий РУФСБ России по Тюменской области пресечена противоправная деятельность уроженки Украины... Женщине предъявлено обвинение в причастности к совершению государственной измены в форме оказания содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ", — уточнили в ведомстве.
В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена", максимальное наказание по которой составляет 20 лет лишения свободы. Фигурантке избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее стало известно, что двое жителей Волгограда пытались установить контакт с СБУ и ВСУ, пока им объявлено только официальное предостережение от ФСБ. Так, один из нарушителей позвонил сотрудникам вражеских спецслужб и запросил у них гражданство Украины, чтобы воевать на стороне ВСУ. Ещё одна фигурантка разбирательств неоднократно совершала попытки связаться с госорганами в Киеве, чтобы узнать о привилегиях для украинских военнослужащих.
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