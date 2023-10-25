Уроженке Украины грозит в России 20 лет тюрьмы за листовки с агитацией за ВСУ

Уроженка Украины задержана сотрудниками ФСБ России по делу о госизмене за распространение на территории Югры агитационных материалов одной из проукраинских террористических организаций. Об этом сообщила пресс-служба Управления спецслужбы по Тюменской области.

Сотрудники ФСБ задержали жительницу Югры по делу о госизмене в пользу Украины. Видео © TouTube / Тюменская линия

"В результате оперативно-разыскных мероприятий РУФСБ России по Тюменской области пресечена противоправная деятельность уроженки Украины... Женщине предъявлено обвинение в причастности к совершению государственной измены в форме оказания содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ", — уточнили в ведомстве.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена", максимальное наказание по которой составляет 20 лет лишения свободы. Фигурантке избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.