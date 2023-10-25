В России предложили делать скидки служившим в армии на обучение в вузах

Лидер фракции "Новые люди" Алексей Нечаев и вице-спикер Госдумы фракции "Новые люди" Владислав Даванков внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, который предполагает предоставление скидки на получение высшего образования для тех, кто прошёл военную службу по призыву или по контракту, сообщает РИА "Новости".

"Организация, осуществляющая образовательную деятельность, обязана снизить стоимость платных образовательных услуг по договору об оказании платных образовательных услуг по образовательным программам бакалавриата или специалитета в размере половины суммы стоимости образовательных услуг для граждан, прошедших военную службу по призыву или военную службу по контракту", — отмечается в законопроекте.

Даванков отметил, что у контрактников достойная зарплата, поэтому важно обеспечить им высокий уровень дохода после службы. Он дополнил, что, если отслуживший имеет высшее образование, однако хочет уйти в науку, необходимо предоставить ему бесплатную магистратуру.

Нечаев отметил, что военным нужно предоставлять больше различных льгот, чтобы служба по контракту могла дать отличный старт в карьере.