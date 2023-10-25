Депутат Госдумы Олег Нилов, комментируя Лайфу законопроект о борьбе с англицизмами и запрете вывесок на иностранных языках, назвал заимствования в русском, которые его раздражают. Среди них — "кластер", которое он считает противным, "кванториум" ("Ну надо же такое!"), а также ряд политических понятий.

Депутат Нилов назвал раздражающие его англицизмы. Видео © LIFE

"Всё, начиная с "парламента" и заканчивая всякими такими же заимствованиями. Ну, видите, "сенаторы"! Ну какие сенаторы? Спикеры-шмикеры", — добавил парламентарий.