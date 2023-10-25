Депутат Нилов назвал раздражающие его англицизмы
Депутат Нилов заявил, что его раздражают слова "спикер", "кластер" и "парламент"
Депутат Госдумы Олег Нилов, комментируя Лайфу законопроект о борьбе с англицизмами и запрете вывесок на иностранных языках, назвал заимствования в русском, которые его раздражают. Среди них — "кластер", которое он считает противным, "кванториум" ("Ну надо же такое!"), а также ряд политических понятий.
Депутат Нилов назвал раздражающие его англицизмы. Видео © LIFE
"Всё, начиная с "парламента" и заканчивая всякими такими же заимствованиями. Ну, видите, "сенаторы"! Ну какие сенаторы? Спикеры-шмикеры", — добавил парламентарий.
Напомним, в Госдуму внесли законопроект, которым предлагается обязать размещать вывески и надписи, в том числе с информацией о товаре и акциях, только на русском языке. Депутаты ссылаются на статью 68 Конституции, в соответствии с которой государственным языком на всей территории нашей страны является русский. В случае принятия документа с улиц нашей страны пропадут слова вроде coffee, fresh, sale, shop, open ("кофе", "свежий", "магазин" и "открыто").
LIFE