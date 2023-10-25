ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 25 октября 2023, 14:23
6477

Эксперт предупредил о фазе "токсичной войны", в которую перешли ВСУ

Эксперт Михайлов: В части ВС РФ может поступать отравленная гуманитарная помощь

Токсичные методы войны могут быть не только на передовой, но и проникнуть в тылы, рассказал член высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия" генерал ФСБ в отставке Александр Михайлов. Эксперт подробнее рассказал о "чисто бандеровской практике".

"Это бандеровцы ранее отравляли колодцы, скот, зерно. Поэтому к мерам безопасности сегодня надо относиться очень серьёзно. Нужно пересматривать отношение к привычным вещам. В частности, например, к доставке гумпомощи от неизвестных людей в зону боевых действий. Там может быть всё что угодно. Да и кто будет проверять, допустим, сахар… А вдруг в него подмешали, условно говоря, цианистый калий", — цитирует его "Царьград".

Он отметил, что такая же ситуация с питьевой водой, которая поступает в военные части от меценатов. Возникает необходимость жёсткого контроля помощи благотворителей, отметил эксперт.

Михайлов подчеркнул, что тотальный контроль необходим не только в зоне боевых действий. Сейчас противник перешёл в фазу токсичной войны, поэтому руку нужно постоянно держать на пульсе, заключил эксперт.
ФСБ задержала в Запорожье гражданина Украины, готовившего подрыв колонны ВС РФ
ФСБ задержала в Запорожье гражданина Украины, готовившего подрыв колонны ВС РФ

Ранее Лайф сообщал, что агент Киева попытался отравить тортом российских лётчиков на Кубани. 77 человек собрались отпраздновать 20-летнюю годовщину выпуска из Армавирского высшего военного авиационного Краснознамённого училища лётчиков противовоздушной обороны (АВВАКУЛ). На мероприятие кто-то прислал отравленный торт весом 20 килограммов и несколько ящиков виски.

BannerImage

ТАСС / Александр Полегенько

Александра Мышляева
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar