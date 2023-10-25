Эксперт предупредил о фазе "токсичной войны", в которую перешли ВСУ
Эксперт Михайлов: В части ВС РФ может поступать отравленная гуманитарная помощь
Токсичные методы войны могут быть не только на передовой, но и проникнуть в тылы, рассказал член высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия" генерал ФСБ в отставке Александр Михайлов. Эксперт подробнее рассказал о "чисто бандеровской практике".
"Это бандеровцы ранее отравляли колодцы, скот, зерно. Поэтому к мерам безопасности сегодня надо относиться очень серьёзно. Нужно пересматривать отношение к привычным вещам. В частности, например, к доставке гумпомощи от неизвестных людей в зону боевых действий. Там может быть всё что угодно. Да и кто будет проверять, допустим, сахар… А вдруг в него подмешали, условно говоря, цианистый калий", — цитирует его "Царьград".
Он отметил, что такая же ситуация с питьевой водой, которая поступает в военные части от меценатов. Возникает необходимость жёсткого контроля помощи благотворителей, отметил эксперт.
Михайлов подчеркнул, что тотальный контроль необходим не только в зоне боевых действий. Сейчас противник перешёл в фазу токсичной войны, поэтому руку нужно постоянно держать на пульсе, заключил эксперт.
Ранее Лайф сообщал, что агент Киева попытался отравить тортом российских лётчиков на Кубани. 77 человек собрались отпраздновать 20-летнюю годовщину выпуска из Армавирского высшего военного авиационного Краснознамённого училища лётчиков противовоздушной обороны (АВВАКУЛ). На мероприятие кто-то прислал отравленный торт весом 20 килограммов и несколько ящиков виски.
ТАСС / Александр Полегенько