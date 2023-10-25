WP: Украина тайно поддерживает контакты с РФ, несмотря на переговорный запрет

Россия и Украина проводят тайные переговоры, несмотря на законодательство Незалежной, запрещающее Киеву контактировать с Москвой. Как пишет газета The Washington Post, стороны обсуждают пленных, проход судов из черноморских портов и возвращение оказавшихся в России детей обратно к родителям.

Большая часть переговоров проходит напрямую, однако регулярно в них принимают участие и третьи стороны. В роли посредников выступают, например, Турция, Катар, Ватикан, ОАЭ и Международный комитет Красного Креста. При этом издание уточняет, что обмен пленными между сторонами зачастую проходит в Сумской области — на северо-востоке Незалежной. А во время любых контактов, как правило, объявляется режим прекращения огня.

Вместе с тем Турция стала главной нейтральной площадкой для российско-украинских контактов. В турецкой столице состоялся ряд широко освещённых встреч, однако часто переговоры просто не освещаются, из-за чего их общее количество неизвестно.