Регион

Уведомления отключены

25 октября, 14:57

WP: Украина тайно поддерживает контакты с РФ, несмотря на переговорный запрет

Россия и Украина проводят тайные переговоры, несмотря на законодательство Незалежной, запрещающее Киеву контактировать с Москвой. Как пишет газета The Washington Post, стороны обсуждают пленных, проход судов из черноморских портов и возвращение оказавшихся в России детей обратно к родителям.

Большая часть переговоров проходит напрямую, однако регулярно в них принимают участие и третьи стороны. В роли посредников выступают, например, Турция, Катар, Ватикан, ОАЭ и Международный комитет Красного Креста. При этом издание уточняет, что обмен пленными между сторонами зачастую проходит в Сумской области — на северо-востоке Незалежной. А во время любых контактов, как правило, объявляется режим прекращения огня.

Вместе с тем Турция стала главной нейтральной площадкой для российско-украинских контактов. В турецкой столице состоялся ряд широко освещённых встреч, однако часто переговоры просто не освещаются, из-за чего их общее количество неизвестно.

Почему Запад замораживает финансирование Киева

Почему Запад замораживает финансирование Киева

Ранее Лайф рассказывал, что в США предрекли Украине вынужденные переговоры с Россией. Там уверены, что Вашингтон сможет заставить Киев сесть за стол переговоров c Москвой из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Вероятность того, что Украина сможет достичь своих военных целей, уменьшается с каждым днём, поэтому перенаправление боеприпасов в Израиль могло бы стать для западного блока способом сохранить лицо.

Обложка ©

Shutterstock

Николь Вербер
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция на Украине
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров