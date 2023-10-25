Отрубленная нога в бинтах ужаснула туристов на пляже Бали

На индонезийском острове Бали туристы прямо на пляже нашли пакет с отрезанной и забинтованной ногой. За конечностью не уследила местная больница, где проводилась операция по ампутации. Об этом пишет портал Republika.co.id.

Страшная находка была сделана на пляже Пенимбанган. Прибывшая по вызову полиция установила, что отрубленная нога вовсе не результат зверств какого-то маньяка, а является обычным "медицинским отходом". В районной больнице признались, что недавно провели пациенту ампутацию конечности.

Закон требует утилизировать отрезанную часть тела, что может сделать как сама клиника, так и родственники больного. Медперсонал заверил, что нога была отдана семье пациента, которые якобы унесли её с собой в пакете. Полиции предстоит выяснить, как в итоге "медицинские отходы" оказались на популярном пляже.

"Мы всё ещё расследуем обнаружение ноги. Ясно одно — медицинские отходы нельзя выбрасывать небрежно, особенно на пляж", — подчеркнул представитель службы здравоохранения Бали И Ньоман Геде Аном.