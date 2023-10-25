Путин заявил о боли в сердце из-за трагедии на Святой земле

Палестино-израильский конфликт развернулся на Святой земле, которую верующие различных конфессий считают сакральной. Именно поэтому следить за очередным обострением на Ближнем Востоке приходится с болью в сердце, признался президент России Владимир Путин.

Беседуя с представителями основных религий страны, политик напомнил, что боевые действия в регионе уже унесли тысячи жизней. РФ не понаслышке знает об ужасах международного терроризма, добавил глава государства, выразив соболезнования семьям погибших.

"Все мы с тревогой и с болью в сердце следим за трагической ситуацией на Святой земле, которая имеет сакральное значение для христиан, мусульман, иудеев — для последователей крупнейших традиционных мировых религий", — высказался Путин.