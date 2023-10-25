Путин заявил о боли в сердце из-за трагедии на Святой земле
Путин признался, что следит за конфликтом на Ближнем Востоке с болью в сердце
Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями религиозных организаций. Обложка © LIFE / Павел Баранов
Палестино-израильский конфликт развернулся на Святой земле, которую верующие различных конфессий считают сакральной. Именно поэтому следить за очередным обострением на Ближнем Востоке приходится с болью в сердце, признался президент России Владимир Путин.
Беседуя с представителями основных религий страны, политик напомнил, что боевые действия в регионе уже унесли тысячи жизней. РФ не понаслышке знает об ужасах международного терроризма, добавил глава государства, выразив соболезнования семьям погибших.
"Все мы с тревогой и с болью в сердце следим за трагической ситуацией на Святой земле, которая имеет сакральное значение для христиан, мусульман, иудеев — для последователей крупнейших традиционных мировых религий", — высказался Путин.
В рамках встречи президент России также добавил, что Москва фиксирует попытки некоторых сил внести раздор и ненависть в отношения представителей мировых религий. Конечная цель таких действий заключается в приумножении международной нестабильности и провоцировании конфликта цивилизаций, пояснил он.