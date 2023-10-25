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25 октября, 20:52

Гутерриш оставил без ответа агрессивный выпад Израиля

Генсек ООН Гутерриш не стал отвечать на призывы Израиля уйти в отставку

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не намерен реагировать на призыв уйти с занимаемого поста со стороны постпреда Израиля Гилада Эрдана. Об этом заявил официальный представитель главы организации Стефан Дюжаррик.

"Он не будет комментировать призыв от одной страны-члена уйти в отставку", — подчеркнул политик на брифинге.

Предложение освободить кресло генсека поступило в адрес Гутерриша после его высказываний о конфликте на Ближнем Востоке. Глава ООН осудил ХАМАС за атаку 7 октября, но напомнил, что Палестина десятки лет подвергалась оккупации. В ответ Израиль обвинил политика в оправдании терроризма и призвал уйти в отставку. Впрочем, сам Гутерриш назвал такое толкование своих слов шокирующим.

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Днём ранее президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркнул, что мир на Ближнем Востоке невозможен без создания независимого палестинского государства. Тем самым он повторил слова российского лидера Владимира Путина.

Обложка ©

Getty Images / Kabir Jhangiani / NurPhoto

Илья Пушкарев
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