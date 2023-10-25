Гутерриш оставил без ответа агрессивный выпад Израиля
Генсек ООН Гутерриш не стал отвечать на призывы Израиля уйти в отставку
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не намерен реагировать на призыв уйти с занимаемого поста со стороны постпреда Израиля Гилада Эрдана. Об этом заявил официальный представитель главы организации Стефан Дюжаррик.
"Он не будет комментировать призыв от одной страны-члена уйти в отставку", — подчеркнул политик на брифинге.
Предложение освободить кресло генсека поступило в адрес Гутерриша после его высказываний о конфликте на Ближнем Востоке. Глава ООН осудил ХАМАС за атаку 7 октября, но напомнил, что Палестина десятки лет подвергалась оккупации. В ответ Израиль обвинил политика в оправдании терроризма и призвал уйти в отставку. Впрочем, сам Гутерриш назвал такое толкование своих слов шокирующим.
Днём ранее президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркнул, что мир на Ближнем Востоке невозможен без создания независимого палестинского государства. Тем самым он повторил слова российского лидера Владимира Путина.
Getty Images / Kabir Jhangiani / NurPhoto