Транспортная прокуратура проверяет задержанный в Петербурге авиарейс в Душанбе

Северо-Западная транспортная прокуратура объявила о начале проверки в связи с задержкой авиарейса по маршруту Санкт-Петербург – Душанбе. В рамках процедуры планируется установить, соблюдаются ли права пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации правоохранителей, предварительной причиной невылета воздушного судна в запланированное время стала техническая неисправность.

"Прокуратура проверит все обстоятельства, проконтролирует обеспечение 220 пассажиров напитками и горячим питанием. Ситуация находится на контроле Северо-Западной транспортной прокуратуры", — сказано в сообщении.