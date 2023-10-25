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25 октября, 19:41

Транспортная прокуратура проверяет задержанный в Петербурге авиарейс в Душанбе

Северо-Западная транспортная прокуратура объявила о начале проверки в связи с задержкой авиарейса по маршруту Санкт-Петербург – Душанбе. В рамках процедуры планируется установить, соблюдаются ли права пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации правоохранителей, предварительной причиной невылета воздушного судна в запланированное время стала техническая неисправность.

"Прокуратура проверит все обстоятельства, проконтролирует обеспечение 220 пассажиров напитками и горячим питанием. Ситуация находится на контроле Северо-Западной транспортной прокуратуры", — сказано в сообщении.

"Аэрофлот" ввёл дополнительную компенсацию за задержку рейсов, но есть нюанс

"Аэрофлот" ввёл дополнительную компенсацию за задержку рейсов, но есть нюанс

Ранее Лайф рассказывал, какие компенсации положены пассажирам при задержке рейса. В случае небольшого опоздания путешественникам должны предоставить прохладительные напитки, а вот при долгосрочных неполадках владельцы билетов могут рассчитывать на еду, проживание в отеле и трансфер.

Обложка ©

Freepik / yanalya

Илья Пушкарев
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