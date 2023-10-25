Совбез ООН отклонил предложенный Россией проект резолюции по Израилю и Газе
Предложенный Россией проект резолюции по израильско-палестинскому конфликту не был принят Советом Безопасности ООН.
В документе Москва призывала к немедленному и стабильному прекращению огня, отмене предписания перемещаться на юг сектора для жителей Газы, организации гуманитарных пауз и коридоров, а также к немедленному освобождению гражданских заложников.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выразил сожаление, что Совбез не оправдал возложенных на него надежд.
"Мы сожалеем, что Совет Безопасности не смог воспользоваться ещё одной предоставленной возможностью отреагировать на беспрецедентный кризис на Ближнем Востоке", — отметил дипломат.
Ранее Небензя, говоря о проекте резолюции, разработанном Россией, говорил, что не видит причин его отклонять. Об этом дипломат говорил на заседании Совбеза во вторник, 24 октября.
UN Photo / Manuel Elías