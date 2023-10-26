"От него не спрячешься": Британский эксперт пожаловался на супероружие России

Вооружённые силы РФ имеют в своём арсенале технологии, которые сводят на нет все попытки войск НАТО скрыть намерения на поле боя. О передовых разработках российского ОПК рассказал сотрудник Королевского объединённого института оборонных исследований Джек Уотлинг.

По словам британского военного эксперта, Североатлантический альянс должен учесть опыт украинского кризиса, который ведётся по всем канонам современного вооружённого конфликта. В частности, важно уделить внимание применению высокотехнологичных средств разведки и целеуказания.

"Наши армии во многом привыкли полагаться на маскировку и камуфляж. Но на сегодняшнем поле боя, пожалуй, в принципе не спрячешься. У врага есть технологии, позволяющие видеть всё, что мы делаем. Мы должны научиться действовать так, чтобы он не смог верно интерпретировать происходящее", — пояснил Уотлинг в интервью порталу Yle.