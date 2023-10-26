Небензя одним аргументом поставил на место израильского дипломата в ООН

Россия не отрицает права Израиля на защиту от террористических атак, но призывает страну прекратить борьбу с мирным населением Палестины. Такое заявление сделал постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя.

Ранее израильский коллега дипломата Гилад Эрдан неоднозначно отреагировал на решение Москвы и Пекина наложить вето на предложенный США проект резолюции по конфликту на Ближнем Востоке. Он поинтересовался у постпредов России и Китая, как бы они отреагировали на нападение террористов.

"Мы призываем вас не отказаться от борьбы с терроризмом, а бороться с терроризмом, с террористами, а не с мирными гражданами. В этом суть того, о чём мы говорили, не отрицая ни в коем случае права Израиля на то, чтобы защищать себя от террористических атак", — парировал Небензя.