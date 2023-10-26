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25 октября, 22:26
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Небензя одним аргументом поставил на место израильского дипломата в ООН

Постпред РФ Небензя призвал Израиль бороться с терроризмом, а не с гражданскими

Россия не отрицает права Израиля на защиту от террористических атак, но призывает страну прекратить борьбу с мирным населением Палестины. Такое заявление сделал постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя.

Ранее израильский коллега дипломата Гилад Эрдан неоднозначно отреагировал на решение Москвы и Пекина наложить вето на предложенный США проект резолюции по конфликту на Ближнем Востоке. Он поинтересовался у постпредов России и Китая, как бы они отреагировали на нападение террористов.

"Мы призываем вас не отказаться от борьбы с терроризмом, а бороться с терроризмом, с террористами, а не с мирными гражданами. В этом суть того, о чём мы говорили, не отрицая ни в коем случае права Израиля на то, чтобы защищать себя от террористических атак", — парировал Небензя.

Совбез ООН отклонил предложенный Россией проект резолюции по Израилю и Газе

Совбез ООН отклонил предложенный Россией проект резолюции по Израилю и Газе

А тем временем авиаудары ЦАХАЛ по сектору Газа унесли жизни свыше 2,3 тысячи детей, сообщил детский фонд ООН ЮНИСЕФ. Общее же число жертв среди палестинцев достигло почти 5 тысяч человек.

Обложка ©

ТАСС / Zuma

Илья Пушкарев
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