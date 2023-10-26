Бывший генсек НАТО охарактеризовал российского президента

Президент РФ Владимир Путин — человек, тщательно взвешивающий свои слова. Так охарактеризовал российского лидера бывший генеральный секретарь НАТО Хавьер Солана.

"Он (Путин. — Прим. Лайфа) более холодный человек, чем [первый президент РФ Борис] Ельцин. Он человек, который много обдумывает вещи, прежде чем их сказать", — заявил экс-генсек в интервью испанской газете El Pais.

По его мнению, Путин детально готовит темы и знает, что "месть — это блюдо, которое лучше подавать холодным". Солана также отметил, что они не были друзьями с российским президентом, но имели "очень неподдельные отношения".