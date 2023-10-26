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25 октября, 23:52

Бывший генсек НАТО охарактеризовал российского президента

Экс-генсек НАТО Солана: Путин тщательно взвешивает слова, прежде чем произнести

<p>Президент России Владимир Путин. Обложка © <a href="http://static.kremlin.ru/media/events/photos/medium/6ZcGRAaO7kkLQVtZaHHAWCFA2vMK4Ymx.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kremlin.ru</a></p>

Президент России Владимир Путин. Обложка © kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин — человек, тщательно взвешивающий свои слова. Так охарактеризовал российского лидера бывший генеральный секретарь НАТО Хавьер Солана.

"Он (Путин. — Прим. Лайфа) более холодный человек, чем [первый президент РФ Борис] Ельцин. Он человек, который много обдумывает вещи, прежде чем их сказать", — заявил экс-генсек в интервью испанской газете El Pais.

По его мнению, Путин детально готовит темы и знает, что "месть — это блюдо, которое лучше подавать холодным". Солана также отметил, что они не были друзьями с российским президентом, но имели "очень неподдельные отношения".

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А ранее президент РФ Владимир Путин парой фраз изобличил истинное лицо нового миропорядка Запада. По его словам, суть осталась всё та же: лицемерие, двойные стандарты, претензии на исключительность, на глобальное доминирование и сохранение неоколониальной системы.

Лариса Сафронова
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