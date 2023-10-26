Депутаты Венгрии отложили голосование по вступлению Швеции в НАТО

Парламент Венгрии отклонил предложение оппозиции о проведении голосования по вопросу вступления Швеции в НАТО, теперь оно может пройти лишь в ноябре. Об этом сообщила депутат от партии "Демократическая коалиция" Агнес Вадай.

"На этой неделе не будет голосования по вступлению Швеции в НАТО", — написала она на своей странице в соцсети, добавив, что инициативу отклонили представители правящей партии "ФИДЕС — Венгерский гражданский союз", у которой большинство мест.