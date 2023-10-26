Депутаты Венгрии отложили голосование по вступлению Швеции в НАТО
Парламент Венгрии отложил голосование по вопросу о вступлении Швеции в НАТО
Здание венгерского парламента. Обложка © Unsplash / Kate Kasiutich
Парламент Венгрии отклонил предложение оппозиции о проведении голосования по вопросу вступления Швеции в НАТО, теперь оно может пройти лишь в ноябре. Об этом сообщила депутат от партии "Демократическая коалиция" Агнес Вадай.
"На этой неделе не будет голосования по вступлению Швеции в НАТО", — написала она на своей странице в соцсети, добавив, что инициативу отклонили представители правящей партии "ФИДЕС — Венгерский гражданский союз", у которой большинство мест.
А ранее проект о ратификации членства Швеции в НАТО одобрил парламент Турции. Спикер турецкого парламента Нуман Куртулмуш поставил под ним свою подпись.