Илон Маск назвал дураками сторонников спонсирования Киева в Вашингтоне

Своё мнение на этот счёт владелец соцсети X высказал в комментарии к посту предпринимателя Дэвида Сакса. Тот напомнил, что 100 миллиардов долларов не помогли ВСУ успешно провести контрнаступление. Теперь же Вашингтон хочет передать Киеву ещё 61 миллиард, который якобы "сдвинет" линию фронта в пользу Украины. Поверить в это может лишь дурак, заявил Сакс.