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26 октября, 01:54
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Илон Маск назвал дураками сторонников спонсирования Киева в Вашингтоне

Американский миллиардер Илон Маск оскорбительно высказался в адрес политиков, которые продолжают настаивать на отправке Украине новых пакетов помощи. Бизнесмен намекнул, что сторонники спонсирования Киева являются обыкновенными дураками.

Своё мнение на этот счёт владелец соцсети X высказал в комментарии к посту предпринимателя Дэвида Сакса. Тот напомнил, что 100 миллиардов долларов не помогли ВСУ успешно провести контрнаступление. Теперь же Вашингтон хочет передать Киеву ещё 61 миллиард, который якобы "сдвинет" линию фронта в пользу Украины. Поверить в это может лишь дурак, заявил Сакс.

"Там полно дураков", — поддержал слова коллеги Илон Маск.

Илон Маск назвал Россию и Украину братьями, а Запад — подстрекателем

Илон Маск назвал Россию и Украину братьями, а Запад — подстрекателем

Ранее основатель SpaceX неоднократно выступал против бесконтрольной финансовой поддержки Киева. А однажды бизнесмен и вовсе высмеял Владимира Зеленского за его привычку выпрашивать у Запада новые пакеты помощи.

Обложка ©

ТАСС / DPA / Hannibal Hanschke

Илья Пушкарев
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    URA AGAвчера в 08:22

    Молодец Маск

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