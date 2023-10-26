Илон Маск назвал дураками сторонников спонсирования Киева в Вашингтоне
Американский миллиардер Илон Маск оскорбительно высказался в адрес политиков, которые продолжают настаивать на отправке Украине новых пакетов помощи. Бизнесмен намекнул, что сторонники спонсирования Киева являются обыкновенными дураками.
Своё мнение на этот счёт владелец соцсети X высказал в комментарии к посту предпринимателя Дэвида Сакса. Тот напомнил, что 100 миллиардов долларов не помогли ВСУ успешно провести контрнаступление. Теперь же Вашингтон хочет передать Киеву ещё 61 миллиард, который якобы "сдвинет" линию фронта в пользу Украины. Поверить в это может лишь дурак, заявил Сакс.
"Там полно дураков", — поддержал слова коллеги Илон Маск.
Ранее основатель SpaceX неоднократно выступал против бесконтрольной финансовой поддержки Киева. А однажды бизнесмен и вовсе высмеял Владимира Зеленского за его привычку выпрашивать у Запада новые пакеты помощи.
ТАСС / DPA / Hannibal Hanschke