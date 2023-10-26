Байден вновь рассказал байку о поездках с Си Цзиньпином на "17 тысяч миль"

Президент США Джо Байден снова рассказал вымышленную историю о десятках часов, которые он провёл в совместных поездках с председателем КНР Си Цзиньпином. Китайского коллегу политик вспомнил на пресс-конференции по итогам встречи с премьером Австралии Энтони Альбанезе в Белом доме.

По словам американского лидера, суммарно с главой Поднебесной он проехал 17 тысяч миль (27 тысяч километров). Си Цзиньпин тогда занимал пост зампредседателя КНР, тогда как Байден был вице-президентом Соединённых Штатов.

"Факт в том, что я встречался с Си Цзиньпином больше, чем с любым другим мировым лидером. У меня было более 68 часов частных встреч, только он и я, с синхронными переводчиками", — похвастался глава Белого дома, призвав внимательно относиться к дружбе с Китаем.